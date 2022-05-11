吃壽司郎點1品項超級盤？老饕反讚「是本體」：小孩愛慘
近年台灣有非常多迴轉壽司店可以選擇，像是爭鮮、藏壽司和壽司郎等，都深受台灣民眾喜愛；對此，就有網友表示自己最近去吃壽司郎的「拉麵」，好奇自己是不是很「盤」，貼文一出，老饕反讚「是本體」、「小孩超愛」。
該名網友在PTT以「壽司郎點拉麵很盤嗎」為題發文，表示自己之前吃拉麵一碗都要200多元，覺得有點貴，「聽說壽司郎拉麵只要120元，就來吃看看，有茶和芥末吃到飽，配上看著壽司吃，還不錯，有卦嗎，會很盤嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「感覺不錯欸」、「不會呀！還算不錯吃」、「我都會吃哈哈」、「應該是很基本的」、「我覺得湯滿好喝的，但喝多了會膩，跟妹子分一半剛剛好」、「我都會點，不然光吃壽司要吃飽很貴」、「不會，偶爾點來吃爽的」。
其中，不少老饕狂讚「拉麵」和「冰淇淋」才是壽司郎本體，「內行」、「這很好吃」、「帶小朋友去有熟食很方便」、「壽司郎冰淇淋才是本體」、「算是濃厚口味，湯稠稠的」、「拉麵本體好嗎」、「很小碗，但是味道還行，小孩很愛」、「帶小孩來看壽司迴轉邊吃麵，輕鬆的一餐」、「我點過，比壽司好吃多了」。
但也有人認為，「點過覺得很難吃」、「超盤」、「去壽司郎吃拉麵，真的不知道在想啥」、「而且這個size很迷你，寧願點薯條墊胃，麵軟爛、蔥硬難咬，湯淡但異常多膠」、「真盤...我也有點，份量不大」、「重點是難吃，不是價錢問題」。（編輯：郭佩蓉）