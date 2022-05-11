他轟司康根本麵粉！內行揭「正確吃法」：吃錯被英國人笑

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貼文一出，不少人認同原PO，「英國發糕」、「又硬又乾」、「有烤過嗎？沒有的話不好吃」、「吃過一次從此絕對不會再吃」、「比司吉比較好吃，司康討厭」、「難吃到爆」、「紅豆餅屌打」、「要配茶或咖啡，單吃就是莫名的東西」、「超難吃的東西」、「司康真的是非常難吃的麵粉團而已」。
但也有網友表示，「超好吃欸～～難吃是不會烤吧」、「好吃的司康外酥內軟，充滿奶油香氣。很肥」、「現做現吃比較好吃」、「剛烤出來很香欸」、「超好吃好嗎！不許你胡說」、「明明很好吃」、「吃過好吃的就會改觀了」、「你沒吃到厲害的，不過厲害的好貴」。
其中，也有內行人揭司康的正確吃法，表示司康要加果醬、奶油、配茶吃，且最好是剛出爐的才最美味，「要加果醬、奶油、配茶，才是正統吃法」、「配茶或咖啡單純吃麵粉香氣或抹醬都行」、「Scone超好吃，加clotted cream就是讚」、「配茶、烤過並加上奶油，才會好吃」、「中間夾奶油會很爽」、「奶油和果醬加下去，美味度大大提升」、「這玩意要配醬吃」、「現烤，烤得好的外酥內鬆，沾些抹醬配茶，滿分」、「建議抹醬鹹甜混合，厚牛油奶油配果醬，油脂下去一波會發現新世界」、「要加果醬的阿，直接吃會被英國人笑吧」。（編輯：郭佩蓉）