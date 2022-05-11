遠距忘關麥！她「驚人水聲」全班聽 網笑：大型社死現場
台灣本土疫情大爆發，許多學校為確保學生健康，紛紛採取遠距教學的上課方式；不過就有一名女網友崩潰發文，表示最近遠距上課時因為憋尿已久太想小號，就直接去廁所「解放」，完全忘了將麥克風關掉，導致尿尿聲就這樣被全班聽到，直到有朋友私訊他以後才發現大事不妙，貼文一出，全場笑翻直呼「大型社死現場」、「快笑死」。
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「遠距被全班聽到尿尿聲」為題發文，表示昨天早上遠距時，因為憋尿有點久，想要有「解放、過癮的感覺」，不僅一邊深呼吸、吐氣，還上得特別大聲，但她完全忘記自己沒關麥克風，「洗手時發現有2、3位朋友LINE我『欸妳可以把麥克風關掉嗎』」，這才發現大事不妙。
「什麼？OH my觀世音」，原PO當下超級崩潰，「回想起來，剛剛教授上課音量越來越大，是因為怕被我的聲音蓋過嗎？（手機離尿尿的孔很近）」，讓她忍不住在文末直呼「天天天天天啊！有夠尷尬，經過這次慘痛的教訓，知道下次應該等下課再去上廁所的」。
貼文一出，網友全笑翻，「大型社死現場，RIP」、「這ASMR公開表演，男同學都臉紅了」、「社死」、「快笑死」、「聽了都害羞了」、「沒差啦！ 尿尿而已，不是放屁之類的， 想開點就好」、「好尷尬」、「我最怕這種場面，所以會一直確認到底有沒有關好麥克風，上次我跟我媽在吵架被老師聽到」、「抱歉，但是好好笑」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。