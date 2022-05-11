跑好市多廁所解放！他慘遇「衝擊大場面」 眾看完全吐了
美式賣場好市多Costco，因販售多元又大量的特色，成為台灣人最愛逛的地方。不過，一名男網友就分享，他逛到一半就肚子痛，結果衝去廁所後眼前的「衝擊畫面」讓他陷入天人交戰，大家看完後都不敢想像，直呼「都快吐了！」。
網路論壇Dcard，昨（10）日有網友PO文分享，他在上個周末逛好市多的故事，結果逛到一半肚子突然痛起來，便和女友用了最快速度結帳畫單，並馬上衝去廁所解放，無奈每間廁所都有人，讓他飽受煎熬和折磨，好不容易等到位置後，眼前的畫面又讓他大受衝擊。
他形容，馬桶坐墊、地板、牆壁通通佈滿液態狀的排泄物，就像是「馬桶引爆大便做的炸彈這種概念」，而且還可以微微看到未消化完的食物殘渣，這讓他陷入天人交戰，最後實在忍不住，只好用盡廁所所有資源，「造成我能坐上去的一片淨土」。
最後原PO不禁直呼「真的是我人生中最痛苦的一次解放，肚子超痛還要小心自己的衣服不要沾到髒東西，忍受那恐怖的味道，孤立無緣，事主逃之夭夭，最好不要讓我再遇到那個人，我絕對會把他拖進來叫他把大便吃了…下次絕對不要在好市多上廁所」。
網友看完後紛紛嘔爆，「這是一篇有味道有畫面的文」、「吃飽看到這篇吐了」、「隔著螢幕就感覺到味道」、「下一個走進去的人會以為廁所是你炸的」；也有人表示「正常好市多的廁所蠻乾淨的，除了偶爾週末真的人太多，會有垃圾滿出來的狀況，下次如果遇到這樣的狀況可以跟服務台反應，他們會在請人去打掃」。（編輯：詹鎰睿）