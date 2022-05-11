面試完不小心說溜嘴「一句」！他崩潰求助　釣人資回應了

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原PO做出決定後，最近也致電給B公司表示不去報到，但當HR詢問他原因時，原PO很誠實的表示是薪資考量（兩邊開價差了約10k），「HR就接著問大概差多少，我一開始只回一個範圍，但後續HR接著問了幾次對方Offer的數字，我竟然一個腦波弱就真的說出來了，HR得到數字之後好像也就沒接著再問，只說會再跟主管報告這樣」。
但自從說出A公司給的薪水以後，他心情就一直很忐忑不安，「畢竟A公司的Offer上就載明了薪資保密，如果有洩漏的話，公司有權調整敘薪或取消錄取」，且他還把公司名稱也透露了，讓他不知該如何是好，「請問廣大的Dcard人資朋友，我不小心在電話中洩漏這個會不會出事QQ」。
貼文一出，掀起熱議，「打死不承認自己有說過，都是對方人資猜出來的」、「不會啦想太多」、「講了就講了」、「這個HR也真是的…一直問。不過，原PO你怎麼傻傻地把公司名字說出來啦」、「沒事啦，太菜總會不小心，以後記住就好」、「人資應該沒那麼無聊去跟你公司講吧？說不定是找不到人，想知道別家開價多少再去調整」、「直接講還好吧？很多轉職談薪水都是拿A公司的數字直接跟B公司喊價的，這應該是蠻常見的行為」、「別想太多，恭喜錄取」、「不說出來怎麼談薪資呢？這樣想就好」。
其中，也有幾位自稱是人資的網友回應，「人資路過，通常問薪資只是想要看能不能爭取比另一家更高讓你過來，也是給主管一個交代人選為什麼不報到，或是了解市場行情方便調整之後自家薪資」、「HR recruiter路過+1，100%認同上面～原PO真的不用擔心」、「HR告訴你不會，適時揭露有助於公司調查或調整薪資策略」。（編輯：郭佩蓉）