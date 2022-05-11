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愛莉莎莎、NanaQ「合體炎上」！網跪著看完：沒讓我失望

▲愛莉莎莎、NanaQ合體拍片！（圖／愛莉莎莎YT）
▲愛莉莎莎、NanaQ合體拍片！（圖／愛莉莎莎YT）

編輯中心/綜合報導

2022-05-11 11:35:42

知名YouTuber愛莉莎莎，日前找來同樣和她飽受爭議的YouTuber「NanaQ」，並邀請對方來體驗自己的生活，結果過程逗趣又可愛，最後兩人也互相談心，分享彼此的心得。影片推出之後廣受好評，紛紛讚嘆兩位女孩的強大心態。

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影片中，NanaQ不僅穿上愛莉莎莎的服裝，更在愛莉莎莎的帶領下，相繼體驗了早餐店內用、買有糖的手搖飲、一邊吃炸的食物，一邊看電視等等，沒想到NanaQ不僅全盤接受，還大讚這樣的生活很有趣，也很可愛。

▲愛莉莎莎、NanaQ合體拍片！（圖／愛莉莎莎YT）
▲愛莉莎莎推薦的早餐店，大受NanaQ好評。（圖／愛莉莎莎YT）
有趣的是，愛莉莎莎和NanaQ之所以會認識彼此，都是在事件風波下去觀看對方爭議的影片，在體驗生活的過程中，愛莉莎莎也發現，NanaQ其實很好相處，也很有彈性，不會去排斥不同生活習慣的人，反而願意加入對方的世界。

NanaQ也坦言，自己也會有不自律的時候，但並非吃不健康的事情就是不自律「不自律≠不健康≠機器人」。她也是會和朋友出去唱歌、喝酒的人，而極簡的生活習慣也是從以前慢慢改變，才成為現在的生活，「其實我不覺得我的生活方式是最棒或最好的，但我可以承認的是，這是我最喜歡的」。

▲愛莉莎莎、NanaQ合體拍片！（圖／愛莉莎莎YT）
▲NanaQ坦言，自己也愛吃炸的東西，與影片中給人的印象不同，讓愛莉莎莎感到吃驚。（圖／愛莉莎莎YT）
而在經歷過一連串的風波，甚至鬧上新聞版面之後，NanaQ也慶幸自己反而學到一句非常重要的東西，「話不要說太滿」，例如：很少在使用衛生紙，都用手帕「盡量」取代、 平常都5點半起床，改成「大多」都是五點半起床，也讓愛莉莎莎深感認同。

最後愛莉莎莎也希望，觀眾們能以好奇的心態來看NanaQ的影片，而不是用跟我們不一樣，不一樣就是不好，批判的心態去看。值得一提的是，愛莉莎莎也會在NanaQ的頻道出現，去體驗對方的極簡生活。

▲愛莉莎莎、NanaQ合體拍片！（圖／愛莉莎莎YT）
▲愛莉莎莎詢問自己也要用擦屁步?讓NanaQ嚇到驚慌回答，那真的倒是不用啦！（圖／愛莉莎莎YT）
影片立刻登上YT發燒影片，大家紛紛讚爆，「不得不說愛莉莎莎真的是企劃鬼才」、「低能卡又要爆了！」「這組合太強了」、「被NanaQ圈粉了」、「NanaQ比想像中的像正常人欸」、「看完果然不會失望，妳們都好棒」。（編輯：詹鎰睿）


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