《神隱少女》世界是真的？攝影師嚇到狂拍 絕美地點曝光
日本經典動畫《神隱少女》不僅故事奇幻，劇情細膩，導演宮崎駿更親自走訪各地取景，給大家身歷其境的感受。對此，日本一名攝影師就撞見宛如從動畫搬出來真實場景，照片曝光後，立刻造成網友熱議。
專門拍攝景點的日本攝影師@mpmb7，8日在個人推特上PO出一張照片，並說到「完全就是神隱少女的世界」。可以從照片看到，根本就像動畫裡面，要經過湯屋前的「紅色座橋」，給人一種真實又懷念的氛圍，再搭上夜晚燈色，美到讓人不禁想起動畫裡的經典場面。
照片曝光後立刻湧入萬名網友朝聖分享，「真的是吉卜力的世界耶」、「我想摒住呼吸，接受過橋的挑戰，可以的話還想跟男孩牽手」；也有人一眼就認出地點，「這旅館服務很好，夜景太棒了」、「房間很漂亮，保留了昭和時代的面貌」。
經查，原來這場景就位在日本群馬縣的「四萬溫泉積善館」，並以日本歷史最悠久、最古老的溫泉建築旅館聞名，古色古香的味道，不僅受到許多名人、政治家喜愛，更被政府列為文化財產。
值得一提的是，宮崎駿當年就是在這裡取景，紅色座橋就是以這地方為原型，直到《神隱少女》上映後，更吸引許多影迷爭相朝聖，才發現實際場景還比動畫美上100倍，也讓「四萬溫泉積善館」成了遊客們必去景點。（編輯：詹鎰睿）