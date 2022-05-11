COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《神隱少女》世界是真的？攝影師嚇到狂拍　絕美地點曝光

▲日本攝影師＠mpmb7，拍下照片後直呼「完全就是《神隱少女》的世界！」美到讓人出神。（圖／推特@mpmb7）
▲日本攝影師＠mpmb7，拍下照片後直呼「完全就是《神隱少女》的世界！」美到讓人出神。（圖／推特@mpmb7）

編輯中心/綜合報導

2022-05-11 13:03:04

日本經典動畫《神隱少女》不僅故事奇幻，劇情細膩，導演宮崎駿更親自走訪各地取景，給大家身歷其境的感受。對此，日本一名攝影師就撞見宛如從動畫搬出來真實場景，照片曝光後，立刻造成網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
專門拍攝景點的日本攝影師@mpmb7，8日在個人推特上PO出一張照片，並說到「完全就是神隱少女的世界」。可以從照片看到，根本就像動畫裡面，要經過湯屋前的「紅色座橋」，給人一種真實又懷念的氛圍，再搭上夜晚燈色，美到讓人不禁想起動畫裡的經典場面。

▲日本攝影師拍下宛如《神隱少女》世界的場景。（圖／推特@mpmb7）
▲動畫導演宮崎駿，當年來這取景，並以這座紅色大橋為原型，讓這間溫泉旅館成為知名觀光景點。（圖／推特@mpmb7）
照片曝光後立刻湧入萬名網友朝聖分享，「真的是吉卜力的世界耶」、「我想摒住呼吸，接受過橋的挑戰，可以的話還想跟男孩牽手」；也有人一眼就認出地點，「這旅館服務很好，夜景太棒了」、「房間很漂亮，保留了昭和時代的面貌」。

經查，原來這場景就位在日本群馬縣的「四萬溫泉積善館」，並以日本歷史最悠久、最古老的溫泉建築旅館聞名，古色古香的味道，不僅受到許多名人、政治家喜愛，更被政府列為文化財產。

值得一提的是，宮崎駿當年就是在這裡取景，紅色座橋就是以這地方為原型，直到《神隱少女》上映後，更吸引許多影迷爭相朝聖，才發現實際場景還比動畫美上100倍，也讓「四萬溫泉積善館」成了遊客們必去景點。（編輯：詹鎰睿）


動漫周邊賺超大！女畫家曝「暗黑手法」：封面狂削4、5遍

日本漢堡店「30秒內必上桌」！神速SOP出爐　驚呆電視台

日本女友來台同居！半年後掀「2大缺點」長嘆：蠻失望的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀