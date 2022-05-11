單親媽「寫信給7歲兒」溝通教育！網細看哭了：用心良苦

我是廣告 請繼續往下閱讀
信件曝光後，不少網友紛紛大讚，「媽媽真的用心良苦」、「辛苦媽媽耐心教育及陪伴，這對孩子往後的人生真的蠻重要的」、「媽媽好辛苦，加油，妳小孩應該很聰明喔」、「現在的小孩只會說是情勒，也不知怎麼變這樣，反而小孩情勒理所當然的」、「真的很辛苦，這麼大一篇的注音文想到要寫心都累了，佩服媽媽的用心」、「有錯，可是很厲害了⋯⋯寫了這麼大篇」。
但也有不少網友建議，「一年級小孩子大概讀一行就煩了」、「冷暴力違法的」、「標點符號都標錯地方，注音也錯太多，讀的很累，這樣會讓小孩學習力也有影響」、「妳對他好，是妳自己決定的。不要讓孩子感受到，如果不是他，妳就不會這麼累，孩子很可能會自卑會內疚」。（編輯：鍾怡婷）
信件全文：
我不想每天一直因為你，讓我生氣，我很累。你自己知道該做好你自己的事情，要不要認真是你的決定，我不想打你、罵你，因為你我認真工作，因為你我必須堅強，我說過我並沒有讓你過的比其他人差，把最好的都給你，沒有因為單親讓你不幸福，男生能做到的，我也能做，不怕辛苦，也給你唯一的愛。
請你下課回家自己去洗餐盒，不要我提醒你，請你8：00前用餐完畢，有什麼就吃，不吃那就餓肚子；請你早餐在7：15分前吃完，穿好衣服，不要害我遲到；請你晚上9:00前洗好澡、刷完牙，尿尿，睡覺；學習是你自己的，別人偷不走，請好好專心學習。你希望媽媽跟你說話，就好好改變自己的態度。