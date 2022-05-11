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單親媽「寫信給7歲兒」溝通教育！網細看哭了：用心良苦

▲用心的全注音信件，讓不少網友相當感動。（示意圖／取自unsplash）
▲用心的全注音信件，讓不少網友相當感動。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-11 13:03:08

教育是父母最難的課題，尤其是孩子年齡尚小，難以理解父母的要求時，容易導致雙方衝突。對此，就有單親媽分享，自己為了跟孩子溝通，選擇手寫信給7歲的兒子，並且全文都使用注音，信件內容曝光後，讓不少網友全讚「媽媽真的太用心」。

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▲原PO分享，自己寫給兒子的信件。（圖／取自《爆廢公社》）
▲原PO分享，自己寫給兒子的信件。（圖／取自《爆廢公社》）
一名母親於臉書《報廢公社》分享，兒子目前就讀1年級，多次溝通無效後，決定先不跟孩子說話，等到他睡著以後，選擇用全注音手寫信「用寫的跟他說他該做的」，原PO也表示，其實寫注音滿累的「但這招不說話好像有效，比修理他、罵他還要更猛」。

信件曝光後，不少網友紛紛大讚，「媽媽真的用心良苦」、「辛苦媽媽耐心教育及陪伴，這對孩子往後的人生真的蠻重要的」、「媽媽好辛苦，加油，妳小孩應該很聰明喔」、「現在的小孩只會說是情勒，也不知怎麼變這樣，反而小孩情勒理所當然的」、「真的很辛苦，這麼大一篇的注音文想到要寫心都累了，佩服媽媽的用心」、「有錯，可是很厲害了⋯⋯寫了這麼大篇」。

但也有不少網友建議，「一年級小孩子大概讀一行就煩了」、「冷暴力違法的」、「標點符號都標錯地方，注音也錯太多，讀的很累，這樣會讓小孩學習力也有影響」、「妳對他好，是妳自己決定的。不要讓孩子感受到，如果不是他，妳就不會這麼累，孩子很可能會自卑會內疚」。（編輯：鍾怡婷）

信件全文：

我不想每天一直因為你，讓我生氣，我很累。你自己知道該做好你自己的事情，要不要認真是你的決定，我不想打你、罵你，因為你我認真工作，因為你我必須堅強，我說過我並沒有讓你過的比其他人差，把最好的都給你，沒有因為單親讓你不幸福，男生能做到的，我也能做，不怕辛苦，也給你唯一的愛。

請你下課回家自己去洗餐盒，不要我提醒你，請你8：00前用餐完畢，有什麼就吃，不吃那就餓肚子；請你早餐在7：15分前吃完，穿好衣服，不要害我遲到；請你晚上9:00前洗好澡、刷完牙，尿尿，睡覺；學習是你自己的，別人偷不走，請好好專心學習。你希望媽媽跟你說話，就好好改變自己的態度。

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