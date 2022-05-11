COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

辣妹網紅上班險被「拉廁所強吻」！公司冷回：不准報警

▲辣妹網紅上班險被拉進廁所強吻，公司竟冷冷回應：「不准報警」。 （圖／取自Instagram：i.g_johnny）
▲辣妹網紅上班險被拉進廁所強吻，公司竟冷冷回應：「不准報警」。 （圖／取自Instagram：i.g_johnny）

編輯中心/綜合報導

2022-05-11 13:13:162022-05-11 13:19:36

YouTuber「Ms. Johnny 御姐強尼」隸屬於黑男旗下，身材火辣的她常分享許多令人直噴鼻血的美照，也曾拍攝聊天、美食及運動題材的影片，昨（10）日則在IG透露自己曾在工作途中被性騷擾，可她將事情告知公司後竟被回覆「不准報警」，故發限時動態徵詢粉絲的意見。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Ms. Johnny 御姐強尼昨日於IG發佈限時動態，表示自己在公司上班時曾遭客人性騷擾，當時甚至把她拖進廁所，意圖強吻，好在強尼拼命掙扎才順利逃脫。當她將整件事告訴公司後，公司沒有提供她處理辦法，反而請她不要報警，甚至連對家人都不要提到，並告知「以後再看到那個客人還是要點頭微笑」，御姐強尼詢問粉絲「你們後續會如何看待並處理這個問題。請給我意見。」

▲御姐強尼上班時遭客戶性騷擾，公司卻告誡她不要報警。（圖／取自Instagram：i.g_johnny） 
▲御姐強尼上班時遭客戶性騷擾，公司卻告誡她不要報警。（圖／取自Instagram：i.g_johnny） 
因有粉絲誤會這件事是在黑男公司發生，御姐強尼在兩個小時後緊急回應，表示這是前一份正職工作的經歷，並表示黑男他們非常疼她，當時知道後立刻叫她離職，並告誡不要縱容公司，立刻報警。也更詳述事發情形，那客戶情形拉下強尼口罩兩次，稱讚她很漂亮後就準備強吻她，但強尼都有掙脫，並未得逞。

▲御姐強尼還原事發經過。（圖／取自Instagram：i.g_johnny） 
▲御姐強尼還原事發經過。（圖／取自Instagram：i.g_johnny） 
強尼曾在貼文中表示，雖然平時穿著清涼，給人火辣性感的印象，但自己並非只想秀身材，敢穿只是因為熱愛時尚，喜愛歐美模特兒「做自己」的形象，並說明自己外表看起來或許容易被貼上「愛玩」的標籤，不過她並不隨便，「我只是喜歡當大家的小太陽」。（編輯：李惠婷） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、11

最強「辣妹廣告」曝！她爆紅贏殺很大　辣照一塊布遮兩點

和尚抖音看什麼？萬條「絲襪辣妹片」全挖出：色戒戒不掉

賣芭樂這麼競爭？辣妹「兩塊布遮三點」叫賣　本尊神到了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀