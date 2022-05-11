辣妹網紅上班險被「拉廁所強吻」！公司冷回：不准報警
YouTuber「Ms. Johnny 御姐強尼」隸屬於黑男旗下，身材火辣的她常分享許多令人直噴鼻血的美照，也曾拍攝聊天、美食及運動題材的影片，昨（10）日則在IG透露自己曾在工作途中被性騷擾，可她將事情告知公司後竟被回覆「不准報警」，故發限時動態徵詢粉絲的意見。
Ms. Johnny 御姐強尼昨日於IG發佈限時動態，表示自己在公司上班時曾遭客人性騷擾，當時甚至把她拖進廁所，意圖強吻，好在強尼拼命掙扎才順利逃脫。當她將整件事告訴公司後，公司沒有提供她處理辦法，反而請她不要報警，甚至連對家人都不要提到，並告知「以後再看到那個客人還是要點頭微笑」，御姐強尼詢問粉絲「你們後續會如何看待並處理這個問題。請給我意見。」
因有粉絲誤會這件事是在黑男公司發生，御姐強尼在兩個小時後緊急回應，表示這是前一份正職工作的經歷，並表示黑男他們非常疼她，當時知道後立刻叫她離職，並告誡不要縱容公司，立刻報警。也更詳述事發情形，那客戶情形拉下強尼口罩兩次，稱讚她很漂亮後就準備強吻她，但強尼都有掙脫，並未得逞。
強尼曾在貼文中表示，雖然平時穿著清涼，給人火辣性感的印象，但自己並非只想秀身材，敢穿只是因為熱愛時尚，喜愛歐美模特兒「做自己」的形象，並說明自己外表看起來或許容易被貼上「愛玩」的標籤，不過她並不隨便，「我只是喜歡當大家的小太陽」。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞
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