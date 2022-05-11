路邊大麻袋竟藏「絕版神片」！老司機嗨爆：有錢都買不到
台灣路邊常常會出現，別人遺失的重要物品，或是故意放置的家中廢棄物，總讓路人充滿好奇。近日，一名網友就發現兩包大麻袋，結果一打開全部都是成人錄影帶，故事一出，也讓許多老司機表示「這些都很經典耶，現在有錢都買不到了」。
臉書社團「爆廢公社」，一名住在新店的網友PO文分享，她在某個高中附近的人行道發現，疑似有人掉的兩包大麻袋，而且裡面全都是成人錄影帶，並希望失主趕快來認領，「因為太重，沒辦法拿去警察局，有失主看到，趕快來認領」。
貼文立刻掀起大家瘋狂討論，「這算古董了XD，裡面的演員應該升格阿嬤了」、「這有錢都買不到了！經典」、「男女主角搞不好都到極樂世界了」、「還要準備一台跑車來使用」、「想看還找不到機器播咧」、「那是R片，不是A片」、「這應該要送去故宮」。
不過也有人認為，應該是被當成垃圾丟掉的機率大，「這就擺明是清垃圾出來丟，最好會有失主來領」、「他說不定只是想要隨便找個地方丟」、「不是掉了，是真的丟了吧」、「應該沒人會認了」。提醒您，民眾亂丟垃圾或放置廢棄物，可依《廢棄物清理法》處以1200元以上、6000元以下罰緩。（編輯：詹鎰睿）