下班撞見街景車！夫妻倆急比「可愛動作」 成果出爐樂呆
為提供民眾辨識地圖，Google街景車會不定時出現在路上，拍下周遭街景，也意外照下許多有趣的畫面。對此，新北一名網友，先前就幸運碰到街景車，就馬上叫老婆比YA留念，成果曝光後，讓眾人覺得非常可愛。
臉書社團「爆廢公社公開版」，一名男網友PO文敘述，在某天的下班時間，他回到停車場，剛好老婆也跑來找他，結果在聊天的時候，就突然看到Google的街景車，結果「就叫我老婆快比YA～沒想到…真的有拍到啦！XD」。可以從照片看到，夫妻倆真的入鏡了，而且原PO轉身比YA的模樣也都順利拍了下來，非常有趣。
大家紛紛笑著留言，「可遇不可求」、「哈哈哈你們真可愛」、「真有趣，這個ㄧ定要廣為流傳」、「這真的會入鏡、我也找過自己兩次」、「在街景車經過時，我也有玩過」、「還好是老婆」、「還好沒有人與人的連結、「這就像看到流星趕快許願一樣的感覺欸」、「上了全球的鏡頭」。
據了解，Google街景車在路上相當明顯，幾乎每天都穿梭大街小巷不斷拍攝，拍到硬碟滿才會回到總部休息。此外，面對巷弄狹窄的地方，則是透過「街景背包」的機器，用人力行走代替車輛拍攝，而且員工不僅月薪可觀，下雨天還可以不用工作，就怕照片模糊，不易拍攝。（編輯：詹鎰睿）