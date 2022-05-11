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女兒未婚有孕！徵女婿入贅「月給20萬」　律師1關鍵打臉

▲女兒未婚懷孕，霸氣父親掏重金找女婿。（示意圖／取自unsplash）
▲女兒未婚懷孕，霸氣父親掏重金找女婿。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-11 16:16:55

近日網路瘋傳一張圖，內容為豪氣父親因女兒未婚有孕，所以想找個男子「入贅家門」，一個月願給入門女婿20萬的零用錢。對此，律師呂秋遠也轉發並點出關鍵，在法律上「入贅」已不存在，且只要不是孩子「生父」，也不能自動變成孩子的父親。

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▲有父親希望能徵求男子入贅家門。（圖／翻攝自《爆料公社一日小編》）
▲有父親希望能徵求男子入贅家門。（圖／翻攝自《爆料公社一日小編》）
網路瘋傳的圖片寫有，「大家好，我女兒23歲，未婚有孕四個月了，男生不負責搞失蹤，想找一個單純且心地善良的男生入贅到我們家，我們家經濟條件不錯，入贅我們家後一個月會給20萬零用錢，只要對我女兒好、對孩子好就好。」

呂秋遠則轉發該圖片表示，現在「入贅」在法律上已經不存在，以前民法上的入贅，是指「先生住娘家、先生冠妻姓、孩子跟媽媽姓」，畢竟以前小孩要跟媽媽姓，在法律上必須要有特殊條件。但是現今法律上已經沒有硬性規定孩子姓氏該跟誰，他也直言「冠姓這種事，大概也只有阿嬤輩才有的事情」，因此他實在不懂該家長所謂的入贅是什麼意思？

此外，呂秋遠也特別提到，即使真有男生願意，如果他並非孩子生父，就不能自動變成法定的爸爸，除非在法律上透過「準正或認領」的關卡。而準正的意思為「生父跟小孩已經生出來的生母結婚」；後者為「生父不跟生母結婚，但法律上成為這孩子的爹」，所以重點在於「生父」2字。

因此無論如何，「辣個男人都要是小孩真正的爸爸」，如果不是，卻硬要準正或是認領，在法律上就會有「使公務員登載不實」的偽造文書罪，而且這可能會自始就無效。真正的爸爸出現，孩子還是得乖乖送還回去

呂秋遠認為，也許有些人會認為爸爸是愛女心切，不過他卻認為，該父親是在堅持「要有爸爸，孩子才幸福、家庭才完整」的迷思。最後他語重心長提醒，單親沒有不好，如果爸爸的存在，讓孩子感受到的是家暴、賭博、外遇等等，甚至每天都跟媽媽吵架，難道孩子會幸福嗎？

他也道破1現實，「況且，這位家長難道沒想過，請神容易送神難，萬一婚後男人變了嘴臉，要怎麼離婚？個性不合不是理由哦！請跟我覆誦一遍：送神很難，離、婚、更、難。」，雖說這圖未必是真的，但重點是「不要把孩子的權益與法律規定當作兒戲啦！」

不少網友也表示，「真心不懂，家裡有錢還需要男人幹什麼，如果是我，20萬給我我自己就跟孩子過得好好的」、「請個傭人應該實際一點吧」、「有沒有先去跟那個不負責任的說『一個月可以給20萬』？搞不好他就回來了」、「20萬可以請保母、司機、家教、廚師四個人，來家裡伺候母子很夠了吧」。（編輯：鍾怡婷）


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