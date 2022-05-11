小資女月領28K喊「很夠用」！眾見1條件吐槽：有誰能遇到
近年來面臨起薪低、物價高的雙重夾擊，許多社會新鮮人都有苦說不出。不過就有位小資女目前月薪28K，卻認為「很夠用」，然而詳細工作條件曝光，卻引來多數網友吐槽「有誰能遇到」。
一位小資女在論壇Dcard上發文提到「台灣真的低薪到沒辦法生活嗎？我現在領28K，覺得已經算很夠了耶」，她隨後公開目前工作條件「住在公司宿舍，水電基本網路公司出，上班日公司給付午、晚餐80元」。
原PO隨後也分享其餘日常支出「我每個月娛樂費約6千、手機費1099元；自接的光纖網路費900元、再扣除給爸媽的1萬元孝親費，都能剩下5千左右存下來」；她也不禁感慨「我一個月才28k可是也存了一筆錢，也沒過得特別勤儉，與其抱怨薪水低，不如少買名牌包、別買進口車，更不要一直換新手機、電腦，其實30k左右已經很足夠過活了，還能存錢」。
然而觀點曝光後，卻有不少網友吐槽「那妳一輩子就住公司宿舍」、「現在包吃住的工作機會，有多少人能得到阿？」、「是公司免費提供住宿，如果未來換工作或是之後結婚有需要租屋買房的需求，現在這些餘裕直接變成負債欸，怎麼會夠？」、「想請問你這輩子有預計買房或買車嗎」、「這是夠生存，不是夠生活」、「有想過公司沒有包吃住的人才是大多數嗎」。（編輯：潘毅）