兒確診遭媽「無情對待」！真相醫師也跪了 網愣：真夠狠
國內疫情持續延燒，確診人數持續上升，對此不少醫院也開放「視訊看診」的服務，不過就有醫師分享，近日在視訊看診的過程中，意外得知一位確診者被自己的媽媽用「霹靂防疫手段」對待，令他哭笑不得，網友看完後甚至大讚「地表最強媽媽」、「真夠狠」。
台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰今（11）日在臉書發文，提及自己替一位年輕人視訊看診時，詢問藥品需要「送到府」還是要「到醫院領藥」，想不到對方卻支支吾吾的說道「我不確定....我樓下大門被反鎖了，我怕藥師進不來」。
蘇一峰聽完當下驚訝回覆「你門被反鎖？」對方才無奈表示「對啊，我媽怕我確診還跑出門，所以把門反鎖.....我出不去，要吃飯的話，我媽會送飯來」，蘇一峰還透露，對方在說這段話時，眼神是看向遠方，眼角似乎有一抹淚光，他也直言這是「最強防疫媽媽的霹靂手段」。
貼文曝光後，網友們紛紛留言「眼角有淚光好有畫面感」、「地表最強的動物就是媽媽」、「這媽媽好棒啊！保護別人才是真善良」、「媽媽很棒！孩子也好可愛」、「像媽媽致敬」、「雖然好無情，但很實際」、「媽媽好嚴格，應該可以幫忙領藥」。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞
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