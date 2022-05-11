Sukiya為何屹立不搖？老饕瘋喊「無敵優勢」：上癮戒不掉
台灣人除了熱愛本土料理外，對異國的美食接受度也頗高，且陸續不少的國外品牌進駐，選擇也更加多元，對此就有網友好奇，以牛丼及咖哩聞名的「Sukiyaすき家」，明明常看見店內沒什麼人，卻能一直經營，詢問「這間店的定位到底是什麼？」
原PO在PTT速食板發文指出，若先將Sukiya在日本和跟台灣的差別撇除，比起摩斯、麥當勞、肯德基這些大品牌，他覺得「每次經過確實都沒什麼人」，而令原PO疑惑的是「它很神奇，感覺也不太會倒，就算有時候晚上去，店員只跟你說『沒有xx跟xx了喔，然後只能點丼飯』，那這間在台灣的定位到底是什麼？」
貼文一出引發熱議，網友紛紛回應「最近疫情關係 外送外帶根本爆單」、「Sukiya的餐跟你提的這幾個相比，是最適合外帶外送的，風味不會相差太多，有些放越久味道會差越多」、「雖然漲價了，但以丼飯來講，價格還是很有競爭力」、「我超愛Sukiya，尤其出餐速度！可是店真的太少」、「Sukiya就是出餐太快你才覺得沒人吧」、「因為一樣的類型，比同性質店家好吃，而且有飯有菜口味也算豐富」、「台灣SUKIYA是青菜店，不會倒的」。
不過也有其餘網友認為，「我覺得鹹到受不了，就算說少醬汁還是鹹的很不舒服」、「」、「我覺得在台灣不便宜，在日本很平價，再加上沒特別好吃，說真的我寧願吃麥當勞還比較好」、「去年偶爾還會吃，今年一口氣漲太多，已經吃不起了」。（編輯：張志浩）