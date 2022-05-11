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黃捷開箱防疫包！打開驚見「黑色條狀物」　隱藏用途曝光

▲黃捷日前確診，而今（11）日在家進行隔離時，收到高雄市的防疫關懷包，其中一條「黑色條狀物」意外引起話題。（圖／翻攝自黃捷 高雄市議員臉書）
▲黃捷日前確診，而今（11）日在家進行隔離時，收到高雄市的防疫關懷包，其中一條「黑色條狀物」意外引起話題。（圖／翻攝自黃捷 高雄市議員臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-11 21:22:062022-05-11 21:26:48

高雄市議員黃捷6日自曝快篩呈陽性反應，7日則立刻宣布PCR採檢是陽性確診，當時咳嗽頻率高，減少說話保養中，而今（11）日在家進行隔離時，終於收到高雄市的防疫關懷包，而其中也驚見一條「黑色條狀物」，用途曝光後掀起網友熱議。

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黃捷今在個人臉書分享，「今天收到關懷包了，好澎湃，猜猜最上面那條黑色的是什麼用途？我是看手冊才知道答案」，並分享開箱照片，圖中可見，防疫包內的餅乾零食、泡麵、酒精、快篩試劑、口罩等應有竟有，唯獨上方有一條黑色的條狀物相當神秘。

▲（圖／翻攝自黃捷 高雄市議員臉書）
▲黃捷今（11）日收到高雄市的防疫關懷包，內容物相當澎湃。（圖／翻攝自黃捷 高雄市議員臉書）
貼文一出，網友們紛紛猜測，「我認得！綜藝節目打頭的」、「綁頭髮的哈哈哈，亂猜」、「應該是防蟑螂蚊蟲的」；也有其他人認出正解「擋門下方的縫隙」、「擋門縫氣流」、「阻隔空氣對流的膠條」，謉次黃捷也在留言區驚呼「大家很厲害欸，答案就是門縫密封條」。

此外，許多網友看完防疫包內容後，也留言表示「黑色那條塞門縫！也未免太貼心」、「連阻隔空氣對流的膠條都能想到，挺猛的」、「高雄好豐富啊」、「高雄人真幸褔內、我有親戚住在別的縣市就好像孤兒」、「很豐盛耶，可以吃飽飽」、「好羨慕！為何妳的比較澎湃」。（編輯：張志浩）

▲（圖／翻攝自黃捷 高雄市議員臉書）
▲黃捷開箱防疫包，並公布神秘黑色條狀物的用途，掀起網友熱議。（圖／翻攝自黃捷 高雄市議員臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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