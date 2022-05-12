限五天！7-11大甲乾麵25元 可樂、OREO餅乾全都買1送1
7-ELEVEN明（13）日起展開限時5天優惠，最搶眼當屬米漢堡2件89元，平均單個45元、約7.5折，由於米漢堡微波加熱就可吃，是不少家庭冷凍庫必備物資，網友大推鮭魚起司、壽喜燒牛肉兩款口味，不過也有人反推，認為米漢堡改版後味道變了。除此之外，竹炭離子水、氣泡水都祭出買一送一，算是頗實用的物資優惠，大甲乾麵則有第2件1折，折扣幅度已接近半價，平均吃一包約25元。
全家超商同樣有限定5天的會員優惠，不過較可惜的是過去買一送一的農心海鮮烏龍麵，這次雖然回歸，但只有買二送一，平均單包26元、相當於6.6折，讓不少網友哭哭：「上次一包20元買太少了」、「泡麵之前只搬一箱已經吃完了」，不過這檔有可口可樂纖維+買一送一，還是有值得買的亮點。
全家這檔還祭出一整排冰品、酒類優惠，兩款雪糕都是加10元多一件，最低下探6折，不無小補。酒類則有蜂蜜啤酒、WAT紫蘇梅綠茶氣泡雞尾酒、沙瓦，其中以WAT氣泡雞尾酒的折扣最殺，原價59元、特價2罐69元，相當於5.8折，獲得不少網友好評：「紫蘇梅味道有點重，不難喝」、「紫蘇梅酒超棒」。
萊爾富限定優惠的品項數雖然不多，但可說是「拳拳到肉」，不少人氣商品直接祭出買一送一，包括Cheers推出的「加強版」氣泡水、PowerBomB能量飲料，以及最近因為必勝客鹽酥雞比薩受到關注的OREO餅乾，全都是買一送一，對消費者來說省錢有感。