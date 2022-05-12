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爸進門2hr「病毒傳全家」！一家7口僅奶奶沒事　關鍵曝光

▲本土疫情升溫，民眾外出或出入公共場所時，口罩應該配戴好，才能有效防疫。（示意圖／取自pixabay）
▲本土疫情升溫，民眾外出或出入公共場所時，口罩應該配戴好，才能有效防疫。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-12 07:04:26

台灣本土疫情持續升溫，從10日起單日確診就超過五萬人，不少家庭都是一人確診，全家人就跟著染疫，讓許多人好奇，是否會有所謂不同居者沒染疫的情況。事實上，過去就有日本節目實測，邀請一名爸爸先沾染上病毒，接著回到家中正常的與家人互動，沒想到，最後僅有奶奶沒有沾染病毒，因為常常「做了1件事」才成功抵擋，當時引發熱烈討論。

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日本TBS節目《この差って何ですか？》（這有什麼差別？）過去曾邀請一家7口進行實際測試，首先先讓爸爸沾染上病毒（是一種只有用螢光燈才能看出的特殊顏料來當作病毒），進入家門之後，開始正常的與小孩、家人互動，直到結束之後觀察其病毒擴散情況。

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▲日本節目先前進行病毒傳染實驗，結果全家僅有奶奶無事。（圖/推特）
而該名爸爸回到家之後，先是與小孩進行接觸，之後小孩帶著沾染病毒的雙手又去拿了東西跟門把，接著又摸了媽媽的臉，短短的2hr過去，節目組拿出螢光燈一照，發現家中除了奶奶之外，其他的6個人身上全部都有病毒。

而奶奶之所以能夠逃過一劫，就是因為正巧這段期間忙於家事，雙手「常常清洗」，因此就算是沾染病毒，也因為常常洗手而將細菌消滅，而雖然節目當時是以「流行性感冒」為主題，但在全球新冠肺炎肆虐多年的情況下，不少日本網友又將該片段挖出，宣導平常勤洗手、戴好口罩有多重要，以防染疫。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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