爸進門2hr「病毒傳全家」！一家7口僅奶奶沒事 關鍵曝光
台灣本土疫情持續升溫，從10日起單日確診就超過五萬人，不少家庭都是一人確診，全家人就跟著染疫，讓許多人好奇，是否會有所謂不同居者沒染疫的情況。事實上，過去就有日本節目實測，邀請一名爸爸先沾染上病毒，接著回到家中正常的與家人互動，沒想到，最後僅有奶奶沒有沾染病毒，因為常常「做了1件事」才成功抵擋，當時引發熱烈討論。
日本TBS節目《この差って何ですか？》（這有什麼差別？）過去曾邀請一家7口進行實際測試，首先先讓爸爸沾染上病毒（是一種只有用螢光燈才能看出的特殊顏料來當作病毒），進入家門之後，開始正常的與小孩、家人互動，直到結束之後觀察其病毒擴散情況。
而該名爸爸回到家之後，先是與小孩進行接觸，之後小孩帶著沾染病毒的雙手又去拿了東西跟門把，接著又摸了媽媽的臉，短短的2hr過去，節目組拿出螢光燈一照，發現家中除了奶奶之外，其他的6個人身上全部都有病毒。
而奶奶之所以能夠逃過一劫，就是因為正巧這段期間忙於家事，雙手「常常清洗」，因此就算是沾染病毒，也因為常常洗手而將細菌消滅，而雖然節目當時是以「流行性感冒」為主題，但在全球新冠肺炎肆虐多年的情況下，不少日本網友又將該片段挖出，宣導平常勤洗手、戴好口罩有多重要，以防染疫。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞
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