最強奶媽不忍了！拍片嗆連千毅 4hr逼出他「承認盜照」
知名直播主連千毅近日風波不斷，日前他直播時，手上拿著「最強奶媽」網紅謝薇安的比基尼照，對著觀眾表示這是自家小編「牙牙小姐」，結果馬上被網友抓包，引發熱烈討論。謝薇安對此不僅轉發許多訊息澄清，昨11日也發出影片痛批連千毅「不要用這種方式去傷害女孩子」要求道歉，而連千毅也在深夜12時許，在臉書對謝薇安致歉。
連千毅近日直播可以說是紛爭不斷，7日先是在直播罵哭小秘書長瀨昆妮，原本向外界表示兩人已經解開誤會，但9日直播沒想到卻不見長瀨昆妮身影，連千毅改一人直播整整5小時，而直播當中，不少網友發現連千毅不斷地推銷自家小編「牙牙小姐」，甚至還公開她的大頭照，接著說如果網友刷一排「哈哈」就會公布牙牙小姐的比基尼照。
沒想到網友也真是買單，連千毅也秀出一張穿著藍色比基尼的辣照，而且還刻意用大拇指把妹的臉遮住，結果立刻被抓包是「最強奶媽」網紅謝薇安，場面十分尷尬，讓連千毅趕緊轉移話題。對此，謝微安先是轉發多則新聞報導澄清表示「完全不認識連先生」。
昨天晚間時也利用限時動態，錄下影片表示「我並沒有在連先生那裡擔任任何工作，大家都是在網路上工作的，希望不要用這種方式去傷害彼此，希望連先生不要用這種方式去傷害一個女孩子，因為大家並不是不知道是誰，希望你可以為你的行為道歉」，而在影片發出約莫4小時後，連千毅也終於在臉書專頁致歉，表示「在此跟薇安小姐姐說聲Sorry噢」並稱讚對方真的很漂亮，間接承認自己就是盜圖。（編輯：張嘉哲）