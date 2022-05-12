COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

麥當勞「最尷尬食物」是它！眾人吃過全認同：沒一間例外

▲麥當勞憑藉著獨特的薯條風味，加上時不時復刻的產品以及新品，成為不少老饕的最愛。（圖／記者張嘉哲攝）
▲麥當勞憑藉著獨特的薯條風味，加上時不時復刻的產品以及新品，成為不少老饕的最愛。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-12 08:34:48

麥當勞憑藉著獨特的薯條風味，加上時不時復刻的產品以及新品，成為不少老饕的最愛，但速食店中的食物，總是不可能做的盡善盡美，肯定有些品項是「有的人喜歡、有的人不喜歡」！近日，就有網友討論「大家覺得麥當勞最NG的食物是什麼？」沒想到貼文釣出許多奇特答案，引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「大家應該都是從小時候吃麥當勞吃到長大的吧？那麼在各位的心中，應該麥當勞也有最討厭、最反胃、一輩子都不想點的食物吧？你各位心中最討厭麥當勞的食物是哪種，薯條？蘋果派還是鱈魚堡？」

▲網友討論麥當勞最覺得不OK的食物是哪樣，引發不少網友分享心中NO.1。（圖／美聯社／達志影像）
▲網友討論覺得麥當勞最不OK的食物是哪樣，引發不少網友分享心中NO.1。（圖／美聯社／達志影像）
貼文一出，網友紛紛回應「之前有一款兒童餐麥麥雞，真的快吐出來，好險沒賣了」、「勁辣系列就是抱廁所系列，懂的人就會懂」、「不知道為什麼，麥香魚我真的不行欸」、「蘋果派我真的完全不行」、「韓式炸雞，就麥脆雞直接淋醬，外皮都超濕...到底要怎麼吃」、「蘋果派餅皮很好吃，但真的太油」、「麥香魚吧，那個魚味真的不OK」、「麥麥雞吃過的人都懂我為什麼選它」。

不過，有趣的是，許多人更表示麥當勞中最討厭的食物是「冷掉的薯條」，「非常奇怪，麥當勞剛炸好的薯條是速食店最頂，但冷掉的話是最爛的.....」、「冷掉的薯條吐爆，神奇的是麥當勞剛炸好的薯條應該是最頂的」、「麥當勞冷掉的薯條完全不能吃欸」、「薯條真的尬，只有熱熱的能吃，稍微軟掉冷掉就不對了，沒有一間例外的」、「冷掉的薯條真的噁」。（編輯：張嘉哲）

▲美國一名男屋主日前裝修自家浴室，意外發現一包陳年的麥當勞薯條！（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲網友表示麥當勞最尷尬產品為薯條，因其冷掉之後口感十分不好，但現炸的薯條又是素食界領頭羊，完全是兩極化的商品。（示意圖／取自unsplash）

為何麥當勞漲價仍賣爆？老饕講出「實話」：一週可吃2次

麥當勞「套餐秘密」曝！男結帳喊虧大了　眾愣：真的厲害

大學生出手了！麥當勞「省錢點法」被破解　店員狂讚內行

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀