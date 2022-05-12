麥當勞「最尷尬食物」是它！眾人吃過全認同：沒一間例外
麥當勞憑藉著獨特的薯條風味，加上時不時復刻的產品以及新品，成為不少老饕的最愛，但速食店中的食物，總是不可能做的盡善盡美，肯定有些品項是「有的人喜歡、有的人不喜歡」！近日，就有網友討論「大家覺得麥當勞最NG的食物是什麼？」沒想到貼文釣出許多奇特答案，引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「大家應該都是從小時候吃麥當勞吃到長大的吧？那麼在各位的心中，應該麥當勞也有最討厭、最反胃、一輩子都不想點的食物吧？你各位心中最討厭麥當勞的食物是哪種，薯條？蘋果派還是鱈魚堡？」
貼文一出，網友紛紛回應「之前有一款兒童餐麥麥雞，真的快吐出來，好險沒賣了」、「勁辣系列就是抱廁所系列，懂的人就會懂」、「不知道為什麼，麥香魚我真的不行欸」、「蘋果派我真的完全不行」、「韓式炸雞，就麥脆雞直接淋醬，外皮都超濕...到底要怎麼吃」、「蘋果派餅皮很好吃，但真的太油」、「麥香魚吧，那個魚味真的不OK」、「麥麥雞吃過的人都懂我為什麼選它」。
不過，有趣的是，許多人更表示麥當勞中最討厭的食物是「冷掉的薯條」，「非常奇怪，麥當勞剛炸好的薯條是速食店最頂，但冷掉的話是最爛的.....」、「冷掉的薯條吐爆，神奇的是麥當勞剛炸好的薯條應該是最頂的」、「麥當勞冷掉的薯條完全不能吃欸」、「薯條真的尬，只有熱熱的能吃，稍微軟掉冷掉就不對了，沒有一間例外的」、「冷掉的薯條真的噁」。（編輯：張嘉哲）