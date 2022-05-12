7-11結帳「突倒賺77元」爽翻！男見規則秒哭 店員揭真相
台灣便利超商密度非常高，因其功能性充足，加上24小時營業的特性，成為民眾現今不可或缺的店家之一，而也因為常常推出許多活動，許多顧客都跟不上資訊的變動，因而錯過優惠或是折扣。近日，就有網友分享自己去7-11繳費時，結果意外獲得一張77元的折價券，讓他相當開心，不過其真相曝光之後，讓他哭笑不得，引發熱議。
原PO在臉書社團「7-11/全家各超商新品資訊共享區」貼文指出「早上去門市繳費的時候，店員給我這個，我就問說是在店內消費折抵嗎？店員就說沒錯，叫我下次可以拿來買咖啡跟點心當作下午茶」只見店員給的單據上寫著「來7-11繳費，購物金隨機送」並且有個「77」的大數字圖案，讓原PO以為自己突然擁有77元的折抵金。
貼文一出，吸引不少網友紛紛回應「這個不是最大獎喔，如果只折抵1元是沒有下午茶的喔XD」、「下次買東西時，交給櫃台就可以折價，最少1元」、「這個要去輸入序號才知道多少，我三張都一元XD」、「笑死，我一開始也以為是77元，結果兩張都一元，超尷尬的XD」、「那個是隨機購物金，1到77元隨機，我就有遇到裡面只有一元」、「我昨天有拿到2張，結果各只有抽到1元XD」、「店員路過，這是要用抽的，不是直接77元，希望您真的能中77元」、原PO也表示「後來才知道原來這張紙，要去ibon輸入序號才能知道中多少錢哈哈」。
事實上，這是7-11為了因應「繳稅季」來臨所推出的活動，只要到7-11繳綜所稅、房屋稅、信用卡費任兩筆的話，就會送「門市購物金」，獎項有1元、7元、11元、77元等等，民眾如果拿到序號之後，要再去ibon機台輸入，才能確定自己拿到幾元折抵金哦！而如果有拿到序號的民眾，也不要忘記在五月底前就要使用掉，免得抽到77元反而虧大囉！（編輯：張嘉哲）