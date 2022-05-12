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面試官見「履歷關鍵字」不錄取！眾無奈爆共鳴：常常遇到

▲原PO無奈分享，公司會因離職率高、表現差，而黑名單特定大學。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO無奈分享，公司會因離職率高、表現差，而黑名單特定大學。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-12 11:03:45

面試能讓勞資雙方更加了解彼此，進而決定是否要一起共事，不過有求職者卻遇到，公司見到履歷上寫「XX大學」，立刻以「上一個也是這間大學的做沒幾天就離職」決定不錄取，讓他相當無奈，而職場老鳥也出面認了，不少公司會考量這一點。

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▲因特定大學而不錄取，讓不少求職者爆共鳴。（示意圖／取自unsplash）
▲因特定大學而不錄取，讓不少求職者爆共鳴。（示意圖／取自unsplash）
根據求職者於《Dcard》無奈分享，自己去面試新工作，竟因為跟該公司上一個離職員工同大學，在面試時當場得到「上一個也是這間大學的做沒幾天就離職」所以不錄取，讓她當場傻眼，直呼「到底同個大學就錯了嗎？」

不少老鳥也出面分享，「有聽同事說過，目前任職的公司有特別不喜歡某一間大學，履歷看到連面試都不給」、「之前實習的時候有聽說這種事，甚至跟很雷的人同個英文名字也會考慮」、「面試一家公司是說『喔你是xx大學喔』，然後冷笑說『你們學校科系的人都很有個性欸！都做不久』」、「怕這種人進來會很麻煩，這種以偏概全的想法很好笑，但又有點理解公司」、「很常見⋯⋯ 研究所更是要選對教授」。

但也有人認為，「這種職場，不去也好」、「這種公司不用去也好啦！只會以偏概全、思維固化，常常套上不同濾鏡看人，工作下來應該很痛苦」、「沒去是賺到，這種工作也不會多好啦」。（編輯：鍾怡婷）

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