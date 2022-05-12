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鹹酥雞攤夾「低調神物」她一吃卻臉綠！內行反讚：超涮嘴

▲原PO到鹹酥雞攤夾了滷味攤必點的「豆皮」，豈料吃完卻覺得很難吃，貼文一出，也釣出不少內行網友反讚「超級涮嘴」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲原PO到鹹酥雞攤夾了滷味攤必點的「豆皮」，豈料吃完卻覺得很難吃，貼文一出，也釣出不少內行網友反讚「超級涮嘴」。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-05-12 10:57:192022-05-12 11:01:24

台灣特色小吃種類多樣，其中鹹酥雞攤不僅讓老饕們愛不釋手，更是許多民眾的宵夜首選；對此，就有一名女網友表示，她最近到鹹酥雞攤夾了滷味攤必點的「豆皮」，豈料吃完卻覺得很難吃，貼文一出，也釣出不少內行網友反讚「超級涮嘴」、「很讚啊」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「鹽酥雞的豆皮好難吃…」為題發文，表示她本身超喜歡吃豆皮，吃滷味都一定會點，「第一次吃鹽酥雞看到豆皮好開心就點了」，但吃完卻超失望，「完全沒有味道欸，還是是因為我不加胡椒？沒確診，雞排是有味道的，一份35元，吃了個寂寞」。

▲原PO到鹹酥雞攤夾了滷味攤必點的「豆皮」，豈料吃完卻覺得很難吃。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO到鹹酥雞攤夾了滷味攤必點的「豆皮」，豈料吃完卻覺得很難吃。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「我也超愛豆皮，吃火鍋滷味必點！但炸的真的覺得不好吃，就乾巴巴的，串烤的也很好吃～」、「是你吃到不好吃的吧」、「看調味吧，不能炸太酥？串烤的比較好吃」、「但我很喜歡鹽酥雞的豆皮欸，我都叫老闆炸軟，外酥內軟好吃」。

不過，也有不少內行網友表示，「我覺得很讚欸，不過應該是你的炸太酥（還會尻到上顎） 炸的剛剛好真的超讚」、「我都買開源社的，上面會刷一種好吃的醬」、「豆包超好吃欸，沒什麼味道一開始我也嫌棄，但很涮嘴莫名其妙就想再叉來吃，一下就沒了。是沒什麼味道沒錯，不過我都點微辣啦配上老闆給的蒜片/九層塔，真的超讚」。（編輯：郭佩蓉）

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