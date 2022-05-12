Joeman對決爆翻車！6300元剪髮成果逼哭她　觀眾傻眼抓包

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而隨後進行對決，起初姊姊艾軒因為猜拳輸了，因此只能選擇平價剪髮，而一旁的紀卜心則也躍躍欲試想要體驗，與艾軒兩人共同進行平價剪髮，結果約莫五分鐘時間就大致結束，隨後進行洗頭、自行吹頭髮環節，進展非常順利。
而換到妹妹艾宸這組時，請到的是一位名為Andy的設計師，美髮資歷超過37年，且是多位巨星的御用設計師，光是給他剪一次頭髮就要價6300元，讓紀卜心及Joeman也露出驚訝的表情，隨後Andy老師開始設計髮型，等到成果出爐之後，Andy老師也開細講其造型概念，包括做出層次讓頭型更顯現出來，看起來比較時尚等等，但看似非常正常的鏡頭下，卻被網友抓包此時妹妹「艾宸」的表情相當不對勁。
有網友看完這集對決之後，在Dcard討論「真的沒看過來賓臉那麼臭的......不管是好是壞都不應該讓場面尬掉吧」、「只有我發現他眼眶紅紅的嗎？應該是哭了吧，覺得很醜」、「可能我不懂時尚吧，這個髮型我也覺得沒很好看.....抱歉了大師」、「如果我是她那年紀，看到自己頭髮變這樣我也會不高興啊＝＝誰笑的出來」、「一個高中生剪這種髮型，難怪哭，整個到後面表情都母湯了」、「妹妹太明顯不滿意了....超尷尬，紀卜心狂救氣氛」。
不過，也有不少人認為「妹妹如果要當公眾人物是自己選擇的，要知道敬業工作態度」、「我不會覺得醜，只會覺得有點貴而已，這種髮型本來就是要很時尚的人才能駕馭，一個高中生怎麼駕馭啊」、「叫高中生剪這個頭當然啊....這又不是一般人在剪的髮型」、「只能說好險這集有紀卜心，不然Joeman一個人真的要尷尬死了」、「超傻眼，越看後面想說是怎樣，看來妹妹非常不滿意」。
事後，隨著罵聲越來越多，妹妹艾宸也用他們姐妹倆的YT在影片下方留言表示「關於跟Joeman哥哥拍片的事情很抱歉，我沒有敬業態度，因為頭髮沒有剪成自己喜歡的樣子所以不笑，我確實哭了，所以也影響到拍片過程。 Andy老師是非常棒的設計師，拍完片當天酷炫也直接請我們去工作室，跟我們講了很多」。
「我也反省，也知道錯了，自己看到影片也很後悔，後悔自己那麼不專業，能被Joeman哥哥邀請上頻道就不錯了，我還在影片上擺臉色，真的很不應該！」艾宸表示「在這裡為了我的不專業跟大家道歉，也要跟Joeman哥哥道歉，真的對不起沒有好好珍惜這次拍片的機會，因為有了這次的事情，讓我學到了教訓，我以後會更努力表現出敬業態度，真的非常抱歉，謝謝大家的鼓勵肯定和批評教導」。（編輯：張嘉哲）