午餐肉直接吃太死鹹！達人「1招」神救援：配什麼都好吃
常年受國外文化薰陶，民眾會多方面的嘗試各國美食，罐頭午餐肉雖在台灣並不常見，卻有不少人受戲劇影響買來嘗鮮，切片入口後部分人認為相當死鹹，就有網友嘗試多出「1動作」後，午餐肉瞬間變成人間美味，配什麼都不錯吃。
原PO於PTT發文，表示常在網路上看到午餐肉的評論，多是死鹹、難吃、肉量低的負評，可因為在超市看到特價品，且該牌含肉量達88%，好奇心作祟下買了回家。切片直接入口，原PO的感想與網友的別無二致，但當他將午餐肉切片後小火乾煎並夾上吐司，味道瞬間上去不只一個層次，「根本人間美味好不好，是不是之前大家都沒乾煎就直接吃？」，「但我不會再買就是了，原因是打完折還要1百多塊，太貴了」。
眾多網友對煎過的午餐肉送上好評「餐肉要煎到洽洽趁熱吃就很好吃」，並分享各式吃法，包含加入泡麵、夾吐司和包飯糰「我也蠻喜歡的，煮泡麵時加進去就很港式感」、「好吃！以前常常拿來夾進法棍吃」、「好吃，切一片煎一下夾烤土司加蛋很讚」、「煎來配飯夾麵包都不錯。水管上韓國人做的午餐肉起司飯糰不錯」、「沖繩飯糰都會夾這個，根本人間美味」。
但午餐肉在台灣的價格仍讓不少人卻步「以前看綜藝戲劇就有種午餐肉應該是小資伴侶感，結果真的去買來嘗鮮時才發現，原來我錯很大XD」、 「這價錢我還是去買真正的肉」，此外因是加工食品，不建議多吃「午餐肉熱量超高，超級高耶，我買了一罐到現在都沒開，看到熱量真的提不起勇氣」、「因為它是加工食品..單純是口感，不過它確實沒有營養」。（編輯：李惠婷）