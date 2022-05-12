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全家、7-11「超人變身時刻表」爆紅！網瘋傳：沒看過太虧

▲網友上網請益全家以及7-11兩者的飲食攻略，意外釣出近日超夯的「超人時刻變身圖」。（示意圖／翻攝自全家日本FamilyMart Japan臉書粉專）
▲網友上網請益全家以及7-11兩者的飲食攻略，意外釣出近日超夯的「超人時刻變身圖」。（示意圖／翻攝自全家日本FamilyMart Japan臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-05-12 13:54:34

台灣便利商店除了提供民生服務、生活用品補給、飲料等等東西，其櫃上的高CP值微波食品，常常也是不少人正餐的首選。近日，就有網友討論「如果沒錢要吃7-11跟全家時，飲食攻略是什麼？」結果貼文突然瘋傳一張「超人變身時刻表」，讓不少網友讚嘆「感謝分享，直接存起來囉！」掀起一波話題。

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原PO在PTT貼文指出「小弟我股票真的是賠到要睡公園了，最近開始撿到一組不錯的紙箱，準備要去公園定居了，最近煩惱吃喝，想說便利商店是個好地方，問問看大家有沒有內行人可以分享一下7-11、全家的飲食攻略？」

貼文一出，網友紛紛回應「等省錢時光」、「等即期品」、「一些大型賣場晚上也會打折」、「友善時光的吐司」、「7-11的i珍食」、「全家友善食光」、「全家友善食光17點開始，小7晚上八點開始」而就在網友一片推薦小資吃法時，一樓突然貼出所謂「超人變身時刻表」，讓不少網友驚呼「推文太專業....」、「已存圖，非常感謝」、「感謝提供變身時刻表」。

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▲網友大推超商即期品打折的活動，可以幫助小資族度過艱難的月底。（圖/記者張嘉哲攝）
只見該張「超人變身時刻表」，上述記載了四大超商所有即期品打折的時間，其中包括7-11一天有兩個時段，分別為早上10點下午17點、晚上20點至隔日凌晨3點；全家則是下五17點到凌晨0時；萊爾富則是晚上18點到凌晨0時；至於OK則是下午16時30分到晚上22點，甚至連超市全聯打折時段也有，並且提醒小資族們直接將圖片存下，按照時間看一眼就能前往什麼超商尋找即期品。

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▲圖畫創作者「山田一侍」最近製作超商「超人變身時刻表」瘋傳，不少人大讚實在太方便。（圖/山田一侍臉書）
而《NOWnews》記者循線找到該張圖製作人，原來是一名圖畫創作者「山田一侍」所繪製，該張圖不僅在PTT現身，也在臉書社團「四大超商討論區」也曾出現過，不少網友紛紛存圖表示「真的有夠方便」、「超人變身時刻表啊，最近開始大爆夯，真的太實用」、「真的超級愛吃即期品，健身完練完剛好都撿到便宜，這樣吃一年有囉，不知道的真的要跟上哈哈」、「7-11常常不一定有，他們i珍食生意超好的，這個活動真的很有意義」、「大學生的救星，謝謝山田一侍大師」、「全面支持各家都有這個做法！真的能減去很多浪費食物的空間！超級讚！」（編輯：張嘉哲）

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