停車24hr收多少？駕駛愣「藍黃牌價格不同」 業者曝正解
停車場隨著地區、時間會有不同的收費標準，因此大多會設立大型看板，寫清楚收費標準，不料，有網友卻意外發現，停車場黃色標示牌寫「入場24小時最高80元」，但下方的藍色告示牌卻寫「每小時80元」，讓他相當困惑，貼文也引發網友瘋猜正確收費。
有網友於《爆廢公社》分享，桃園楊梅區的汽車停車場，於收費看板上寫10元／半小時，入場24小時最高80元，不過下方藍色告示牌，卻又有一行字寫著「每小時80元」，讓原PO滿頭霧水搞不懂收費，直呼「你搞得我好亂阿」。
貼文一出，網友也紛紛猜測正確收費，「半小時10元，一小時80」、「就是用80元來算乘以24小時」、「一天最多收4小時可能嗎？這個又是在騙騙騙嗎？」、「入場停半小時10元，過半小直接算80，入場24小時內最高一小時80不會上到90」、「半小時10=20/小時，24小時最高收費80（一天最多收4小時）是這個意思嗎？」。
《NOWnews今日新聞》記者實際詢問台灣聯通停車場業者，正確解答是以「黃色告示牌為主」，而下方藍色標示為，業者申請停車場營業證的收費標準，若是未來該停車場調整收費，也不會高於下方藍色告示之價格。 （編輯：鍾怡婷）