迪士尼影集《波西傑克森》白人女角變黑人！作者：很適合
2005年開始出版的奇幻小說《波西傑克森》（Percy Jackson & the Olympians），曾在2010年和2013年拍攝電影版，遺憾後來未有續集。好在Disney+將會播出重啟版影集，故事裡三個主角的演員名單逐漸釋出，可其中女主角安娜貝斯的選角卻出現爭議，因原書中該角為金髮白人，演員Leah Sava Jeffries則為黑人，讓影迷質疑「為何要更改角色人種？」
《波西傑克森》影集中的男主角，由曾演出Netflix科幻電影《超時空亞當計畫》的沃克斯科貝爾（Walker Scobell）扮演，得到多數粉絲正面迴響，認為與書內形象相符。近幾日迪士尼則公布另外兩外主角，羊男格羅佛由Aryan Simhadri飾演；金髮白人女主角安娜貝斯則由黑人女孩Leah Sava Jeffries擔綱，但因樣貌與書中描寫有一定差距，引發眾多粉絲不滿。
台灣網友對角色人種的改動也頗為傻眼，表示「票房會告訴你大眾的口味」，並認為其他作品的人種是否也要互相置換「白人可以演黑人（角色）嗎？」、「有種找黃種人演曼德拉或馬丁路德阿」。
原書作者雷克萊爾頓（Rick Riordan）則針對此事回應，認為Leah聰明、強韌的形象與他想像中的安娜貝斯一模一樣，當他看到三位主演飆戲時，彷彿看到活生生的安娜貝斯走出，「等你們自己親眼看到之後，你們也會懂我的感受... 那個聰明女孩回來了！」。他也批評「如果你只根據外表、膚色來判斷這位演員適不適合，認為黑人演員不能演白人角色。各位，那這就叫做種族主義」，「如果你始終無法認同這一次的選角，只能說你的小說都白讀了」。
部分國外網友也緩頰「對於抱怨她是黑人的人，記得雷克萊爾頓有幫忙選角，我相信他會做得很好」、「這位安娜貝絲很漂亮」、「我們愛安娜貝絲的個性，如果這位女演員能捕捉到這一點，那就是安娜貝絲！」（編輯：李惠婷）