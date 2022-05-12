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懷胎媽氣瘋！同事確診「老公堅持不洗澡」　眾見事跡全傻

▲懷胎媽氣瘋，老公的同事確診，回家後仍堅持不晚上洗澡，眾人見事跡全部傻眼。（示意圖／pixabay）
▲懷胎媽氣瘋，老公的同事確診，回家後仍堅持不晚上洗澡，眾人見事跡全部傻眼。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-12 15:51:01

近期台灣疫情升溫，眾人皆繃緊神經、認真防疫。一位正懷著身孕的媽媽抱怨，自己老公衛生習慣不佳，竟在同事確診請假當天，仍是堅持不洗澡睡覺，擔心家裡老小會被影響，直批：「太過自私！」

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在臉書專頁「靠北老公2.0」，有位懷有5月身孕的媽媽抱怨，目前台灣疫情嚴峻，可老公上班回家卻都不洗澡、不換衣服，滿身臭汗、塵土就爬上床睡覺，全身籠罩著汗臭、菸臭、檳榔臭，直到隔天上班前才去洗澡。近期讓她最受不了的是，老公同事因為確診請假，他當天回家後仍堅持不洗澡睡覺，她怒批「重點家裡還有11個月大的寶寶、9歲的小朋友、70歲的老媽，我懷孕5個多月」，「真的有夠自私」。

▲一名網友表示自身半夜使用浴室，無論洗澡或是上廁所，一名特定鄰居都會來抗議，讓他不堪其擾。（示意圖／取自Pexels）
▲懷孕媽抱怨老公堅持不晚上洗澡，即便同事確診仍直接爬上床睡覺。（示意圖／Pexels）
老公的行為引起眾人驚愕「天啊！這樣真的太髒太懶了吧！真的佩服妳，這樣怎麼還敢懷老三…..」、「拿酒精潑他」、「傻眼欸，他到底懂不懂病毒是什麼」、「這樣也能有老婆，叫單身狗們情何以堪！」。

網友對老婆的忍耐力相當佩服，「又菸又檳榔還不洗澡的老公，你也可以跟他生三個⋯⋯表示平時真的很耐髒臭，現在也別計較了吧⋯」、「我就好奇⋯不洗澡你123怎麼來的？！」、「婚前應該就知道老公有無愛乾淨的潔癖了.....自找的」。（編輯：李惠婷） 

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