懷胎媽氣瘋！同事確診「老公堅持不洗澡」 眾見事跡全傻
近期台灣疫情升溫，眾人皆繃緊神經、認真防疫。一位正懷著身孕的媽媽抱怨，自己老公衛生習慣不佳，竟在同事確診請假當天，仍是堅持不洗澡睡覺，擔心家裡老小會被影響，直批：「太過自私！」
在臉書專頁「靠北老公2.0」，有位懷有5月身孕的媽媽抱怨，目前台灣疫情嚴峻，可老公上班回家卻都不洗澡、不換衣服，滿身臭汗、塵土就爬上床睡覺，全身籠罩著汗臭、菸臭、檳榔臭，直到隔天上班前才去洗澡。近期讓她最受不了的是，老公同事因為確診請假，他當天回家後仍堅持不洗澡睡覺，她怒批「重點家裡還有11個月大的寶寶、9歲的小朋友、70歲的老媽，我懷孕5個多月」，「真的有夠自私」。
老公的行為引起眾人驚愕「天啊！這樣真的太髒太懶了吧！真的佩服妳，這樣怎麼還敢懷老三…..」、「拿酒精潑他」、「傻眼欸，他到底懂不懂病毒是什麼」、「這樣也能有老婆，叫單身狗們情何以堪！」。
網友對老婆的忍耐力相當佩服，「又菸又檳榔還不洗澡的老公，你也可以跟他生三個⋯⋯表示平時真的很耐髒臭，現在也別計較了吧⋯」、「我就好奇⋯不洗澡你123怎麼來的？！」、「婚前應該就知道老公有無愛乾淨的潔癖了.....自找的」。（編輯：李惠婷）