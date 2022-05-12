高雄+3181　學校畢典以線上辦理為原則

高雄今（12）日新增3181例確診案例，高雄市長陳其邁表示，從確診人數可以看出，北部地區疫情並無減緩情形，中南部也持續在往上走，家庭群聚風險仍高佔確診數三分之一，為了家人好，仍是希望儘快去打滿三劑疫苗，保護自己也保護家人，至於學生、家長擔心的畢業典禮問題，以線上辦理為原則，若各校可落實防疫措施，也可以實體方式舉行。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，中央公布高雄新增3261例，經疫調轉銜80例，今日高雄確診案例為3181例，其中隔離期間陰轉陽374例、外縣市旅遊史127例、特定娛樂場所20例、密切接觸者2564例、新案疫調中96例，今日的密切接觸者中，同住家人確診數和職場相當，且高風險場域、社區風險仍在擴散當中，請民眾在人潮多及密閉空間請勿脫下口罩。
教育局長謝文斌說，針對學校畢業典禮的舉辦，昨日宣布以線上為原則，今日再宣布彈性實施辦法，倘若各校可以落實相關防疫措施，由學生會整合學生意見，並與校方討論，決定以何種形式舉行，需要學校防疫專責小組採用必要的防疫措施，再以實體方式舉行畢業典禮。
※【NOWnews 今日新聞
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