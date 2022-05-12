好市多「最紅神品」漲價！一上架卻被搶光 會員認了划算
知名美式賣場「好市多」因價格便宜且商品CP值高，而廣受國人喜愛，前陣子好市多自有商品科克蘭牛奶、衛生紙等商品皆宣布漲價，讓會員們相當崩潰。近日有女網友再發現「1神品」悄悄漲價，但現場仍搶到一包不剩，讓她驚呼「大家都覺得太好吃非買不可？」引起會員討論。
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示近日至好市多熟食區，發現好市多烤雞大腿悄悄漲價，但價格上漲仍不減買氣，依舊被許多會員搶光，架上還呈現一片空的景象，讓她驚呼「大家都覺得太好吃非買不可？」
看見這樣的情景，她也幽默笑說「幸好最後一袋留給了我～怎麼有一種感恩的感覺啊～嗯～對，我也非買不可尤其是剩下最後一袋」。據了解，好市多烤雞大腿8入一袋過去價格為299元，目前已調漲至329元，足足多了30元。
貼文一出，引起不少人無奈直呼，「漲價後～感覺算一算沒有比較便宜」、「禮拜一去買還是299，哭」、「現在連菜市場的雞肉都在漲價阿」、「外面雞蛋跟雞肉老早就漲了」。
但也有人細算價格後，仍大讚CP值相當高，直言「平均一隻烤雞腿41元，我個人認為CP值很高了」、「烤好的大雞腿，一隻才$41元」、「好市多的烤雞、烤雞腿有到能吃的標準」、「其他大賣場也漲很凶，喜歡吃可以買」。（編輯：陳雅雲）