老闆喊「重點栽培」！小資女不敢提離職 前輩1句驚醒了
多數上班族努力工作，就是希望能獲得老闆賞識並獲得提拔。不過就有位小資女被老闆「重點栽培」，卻依舊想離職，而詳細遭遇曝光後，立刻被不少前輩用「1句話」點醒了。
原PO在論壇Dcard上發文提到「目前新工作做了半年，但我很想離職，想說大概撐到今年12月再提，但老闆最近一直跟我說要讓我多學一些高階的東西，而且我的小主管之後也打算離職，當時應徵時就有說我可能會頂替她，但我怕她真的要離了我更走不了，但我真的想離職，我該什麼時候提比較好呢？」
遭遇曝光後立刻有前輩回應「不要覺得不好意思因為這些培訓後而離職，會讓人想離開，是主管要檢討的事，不能拿長期培養情勒」、「要跟你說一些好話才能綁住你啊，這麼便宜的人要哪找」、「錢到位都好說，不要只是一句要栽培，妳就甘願多做一堆事情」、「老闆的話術，要培養你早就加薪了，只是想留住廉價勞工而已」。
另外也有過來人苦笑「老闆所說的未必是真的要栽培，也可能是因為那工作現在沒人做」、「有時候升遷反而是屎坑」、「我要離職前，主管就在那邊講你是重點培養對象，事情一堆就算了，當小主管還更慘，別被騙了，要跑快跑」；最後原PO得到各方建議後也直呼「聽前輩們這麼說我比較沒罪惡感了」。（編輯：潘毅）