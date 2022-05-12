人類史上第二次捕捉黑洞！中研院曝關鍵影像：離地球更近

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中研院院長廖俊智也提到，這次捕捉到的影像的黑洞，和上次的黑洞相比，離地球的距離小了2000倍，但這個黑洞的體積也小了2000倍，不過這次的成果也再次見證了台灣在世界科學界中佔有一席之地。
中研院也解釋，銀河系中心是一個充滿神秘色彩的區域，過去十多年來，科學家已經觀測到裡面有一個看不見的超大質量緻密天體，名為人馬座A星（簡寫為Sgr A*）。2020年諾貝爾物理學獎得主德國科學家根策爾（Reinhard Genzel）、美國科學家吉茲（Andrea Ghez）長期追蹤研究銀河系中心恆星軌道運動，間接證實人馬座A星就是一個超大質量黑洞而獲獎。如今，這是位於銀河系中心超大質量黑洞人馬座A星（Sgr A*）的第一張照片，也是此黑洞存在的第一個直接可視證據。
「事件視界望遠鏡」合作計畫則是在2017年時誕生，是由智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列（ALMA）、格陵蘭望遠鏡等多個無線電波望遠鏡、以及夏威夷次毫米波陣列（SMA）等數個無線電波望遠鏡組成的全球網路，目的在擷取全球首張黑洞剪影圖像，而我國中研院也是計畫成員之一，並支援運轉其中3座望遠鏡，還負責資料成像處理和黑洞模型電腦模擬工作。
此次經過多次模擬、調校，費時5年才得以成像，讓世人真正看到這個潛伏在銀河系中心的巨獸 ，成為證實銀河系中心黑洞存在的「第一個直接觀測證據」，也是人類史上看到的第二個黑洞。（編輯：潘毅）