反骨正妹上Joeman對決臭臉！酷炫嚴肅訓話　開罵現場曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
相關片段在Dcard上引起討論，而妹妹艾宸事後在YT留言區致歉，「關於跟Joeman哥哥拍片的事情很抱歉，我沒有敬業態度，因為頭髮沒有剪成自己喜歡的樣子所以不笑，我確實哭了，所以也影響到拍片過程。 Andy老師是非常棒的設計師，拍完片當天酷炫也直接請我們去工作室，跟我們講了很多」。
「我也反省，也知道錯了，自己看到影片也很後悔，後悔自己那麼不專業，能被Joeman哥哥邀請上頻道就不錯了，我還在影片上擺臉色，真的很不應該！」艾宸表示「在這裡為了我的不專業跟大家道歉，也要跟Joeman哥哥道歉，真的對不起沒有好好珍惜這次拍片的機會，因為有了這次的事情，讓我學到了教訓，我以後會更努力表現出敬業態度，真的非常抱歉，謝謝大家的鼓勵肯定和批評教導」。
對此，反骨老闆酷炫昨（11）日在YouTube頻道「酷炫老師」曝光後續，影片中酷炫得知妹妹艾宸在工作現場哭了後，立馬詢問兩人當時狀況，「現場是怎樣？沒辦法繼續拍嗎？因為他們說妹妹哭得很嚴重，等了很久。」艾宸馬上解釋，自己一直想把頭髮留長，但在看到成果後，發現頭髮上半部變得相當短，才一度在拍攝現場情緒潰堤。
但酷炫嚴肅指責，表示她們在某個層面上哭泣，對製作單位相當不尊重，也對設計師不尊重，酷炫強調「妳們有機會去上Joeman的節目，妳就應該是要配合製作單位，這個東西本身是幫助到妳們的」。
酷炫指出，在哭完當下應該整理好情緒，再繼續進行拍攝，「你要表現出我還是願意敬業地完成，難過回去再難過就好了啊！」妹妹艾宸也解釋，當下有調整好情緒繼續錄影，但酷炫認為「那妳後面如果臭臉，或是讓他們沒有辦法拍，或者剪出來效果不好，那這就都是妳們的問題啊」。
酷炫也以老闆立場指出，雙胞胎出去就是代表反骨，「妳們如果不敬業，大家是會把這個責任算到我頭上，大家不會覺得妳們就是妳們」，酷炫認為兩人並沒有認知到自己代表公司，「我是在犧牲自己的人脈成就妳們，可是妳們沒有感受到這件事情，然後妳們做的事情反而會害到我」。
酷炫解釋，拍攝這支影片也是幫助她們，告誡她們需檢討自己的工作態度，「在Dcard上面妳們被罵爆，大家對妳們印象跟標籤就是這樣，兩個草莓族。」最後希望兩人能在這次事件過後，好好省思一番。
影片到了最後，妹妹艾宸透過鏡頭向觀眾和Joeman道歉，表示不該把情緒帶到工作上面，為自身不敬業的表現感到抱歉。而影片發出後，Joeman也在下方暖心留言「沒事沒事，下次再來拍片」。（編輯：陳雅雲）