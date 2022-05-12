台灣超商咖啡王者是它！「3款」看不到車尾燈：吊打全場
咖啡是不少人熱愛的飲品，近年來台灣連鎖咖啡品牌如雨後春筍般冒出，除了有超商、超市外，還有咖啡專賣店等，讓消費者的選擇更加多樣。對此，有一名網友好奇詢問「超商咖啡哪款最好喝？有沒有八卦？」而引起內行曝光心目中的最強霸主。
原PO於PTT八卦板上發文，表示每次進公司都會發現同事人手一杯咖啡，讓只愛喝早餐店大冰奶的他感到格格不入，因此決定開始了解咖啡。而他也點名超商四種咖啡，包括完熟蘋果咖啡、西西里風檸檬咖啡、摩卡咖啡、美式咖啡等，好奇詢問「最好喝適合入門的是哪款？有沒有八卦？」
問題一曝光，就引來鄉民們熱烈討論，「摩卡系列阿！會加巧可力」、「我都喝伯朗」、「先從大冰拿開始」、「直接喝美式，喝得慣就不用換了」、「之前萊爾富的耶加雪菲滿不錯的」、「我比較喜歡喝全家的，從app特價買，每間店都可以喝，還蠻方便的，霜淇淋也是一樣」。
在眾多留言中，7-11「西西里風檸檬氣泡咖啡」被最多人推薦，認為「西西里檸檬一定要加氣泡水，讚」、「西西里風檸檬咖啡最頂，可以試試！」、「西西里可以」、「全家濃粹拿鐵，7-11西西里咖啡，這兩款不錯」、「氣泡西西里」、「西西里好喝」、「西西里真的讚」。
但也有不少支持者推薦咖啡品牌「UCC」和「咖啡廣場」，大讚直呼「罐頭ucc啦」、「買UCC或是BOSS」、「我都喝UCC給你參考」、「唯一支持咖啡廣場」、「繼續喝咖啡廣場」、「唯一推薦咖啡廣場」、「咖啡廣場吊打」。（編輯：陳雅雲）