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十年一遇好運到了！「6星座」5月份大爆發　雙子名利雙收

▲塔羅牌老師艾菲爾就提到「今年五月份是一個重磅天象齊聚的月份」，其中更有「6星座」迎來十年一遇的好運勢。（示意圖／Shutterstock）
▲塔羅牌老師艾菲爾就提到「今年五月份是一個重磅天象齊聚的月份」，其中更有「6星座」迎來十年一遇的好運勢。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-05-13 00:14:55

時光飛逝，2022年已經到了5月中旬，您是否有感覺到運勢更加順遂呢？對此，塔羅牌老師艾菲爾就提到「今年五月份是一個重磅天象齊聚的月份」，其中更有「6星座」迎來十年一遇的好運勢，並一一公開詳情。

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艾菲爾老師解釋，從5/10木星進入白羊座，這個時候也許你會開始感受到幸運能量展現的方式似乎帶著更多的勇氣與速度，因為在5/25火星也即將回歸守護白羊座，接著在5/29合相，這前後幾天無限可能性的能量將會開到最大。而上一次火木合相在白羊座是在2011年，而在2022這個月底(5/29)，兩顆行星即將一起發揮無可限量的可能性。

2022年5月『好事再來一次』星座：

處女座－偏財大好
火木前後會合在處女座的資源宮位，意味著你的偏財運大放異彩，如果你正在申請貸款，有極大的機會可以通過，長期的投資標的有收益進帳、自行創業的人則有資金挹注、業績分紅獎金一次累積入你口袋、久未聯絡的朋友向你歸還欠款，而你如果一直夢想著買房，恰好能趕上這一波好運，很有可能就遇見適合你的樓盤，加上你在事業上獲取的財富，用來供房無虞，未來有機會順利晉升有房一族。

雙子座－財富名望
火木前後會合在雙子座的人際宮位，在財運方面，會接續事業宮位延續下來的收益，在這一兩年你經手的項目、投資已久的標的、業績獎金、版權稅金都會有收入進你口袋，特別是自行創業的人，你會感覺帳戶有大幅度的進帳。
人際關係方面，此時你特別容易在公眾場合中，相識與你志同道合的朋友、加入同一個戶外運動團體、或是為社會謀福利的組織，打響你的名聲。如果，你平常花了很多心力在經營社交媒體，有機會獲得許多粉絲對你關注，可以吸引許多人來成就你想完成的事情。

▲搜狐號專欄《生肖星座運勢命理玄學》指出，這「3星座」最討厭被威脅，吃軟不吃硬，尤其這位倔強起來超可怕。（示意圖，圖中人物與內文無關／取自pixabay）
▲艾菲爾老師提到，5月份雙子座收入有機會大幅度的進帳。（示意圖，圖中人物與內文無關／取自pixabay）

 
射手座－遇見良緣
火木前後會合在射手座的戀愛宮位，加上木星是你的守護星，單身的你，很有機會在此時遇見一段適合你的關係，或許你在前幾段感情中走了不少冤枉路，不過，可別放棄會遇見真愛的機會，最近有朋友邀請、公司同事的聚會，可以視情況參加，即使沒有馬上在現場遇見良緣，木星的幸運能量將會延續到十月，別太心急。
有伴的你，和另一半的關係已經水到渠成，有大把的機會可以將關係推進到下一步，即便過去一段時間里你們的關係有點僵，會慢慢有機會破冰的。已婚的你，扣除掉疫情的影響，也許你和另一半會想要來一場浪漫的旅行、甚至大有機會成功懷孕。

天蠍座－小病遠離
火木前後會合在天蠍座的工作宮位，工作方面，這段期間你的執行力變得極有效率，任何棘手的工作項目交到你手上，都能快速的完成並且在細節之處無可挑惕，得以被上級看見，順利升官加薪。自行創業者憑借無可挑惕的商品、誠懇的服務態度加上效率，為你帶來穩定的客源與收入，良好的評價讓你接訂單接到手軟。如果你近期內有計劃轉職，大有可能轉調到你心儀的單位、或跳槽到能讓你大展身手、待你條件優渥的公司。
健康方面，長期身體上的小病痛有機會因為某些契機，你找到能對症下藥的醫生替你找出病因，在這段時間里，你會更加重視營養攝取或是鍛鍊身體的方法 。
 
天秤座－絕佳關係
火木前後會合在天秤座的關係宮位，在與人合作方面，以往的合作夥伴關係，將晉升到親密的合作夥伴，讓原本想法就特別契合的你們，有更多時間推進你們心目中的項目，兩人不謀而合的工作理念，無需多費唇舌討論太多，項目進度自然推進得水到渠成。
單身的你，有可能離開上一段讓你神傷的關係、也可能有機會在某些場合之中結識新的對象，他極有可能是你在尋覓的人，兩人將透過關係的磨合，更加的認識真正的自己，並且有機會走到人生下個階段。有伴的你，你的另一半的關係將走向更加深層瞭解彼此的境界，說不定，在這段期間，安排一場浪漫的海外旅行，大有機會互訂終身或是一舉得子。

白羊座－各種幸運
火木前後會合在白羊座的關係宮位，加上守護星火星的絕佳行動力，你的生活各個方面將會以快速、有效率的方式達成許多目標。金錢方面，與你有密切往來的合作夥伴，為你帶來不少收益的訂單與客戶，使你更有能力推進正在規劃中的事業。如果你是從事創意相關的工作，停滯已久的項目突然有了靈感繼續創作、或是大有機會產出讓世人驚艷的作品，因此而賺進不少版稅抽傭費用、或是工作邀約的訂金。
感情方面，有伴的你，幸運加乘火熱的能量，將你與伴侶的關係推進到至上喜悅的狀態，在你們身邊就連空氣都是充滿甜蜜的喜氣。單身的你，大有機會遇見與你心靈相通的伴侶，相較於過去交往的對象，若是進入到關係裡面，這段感情會帶給你心靈上的滋養與價值觀的震蕩。（編輯：潘毅）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

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