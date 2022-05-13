麥當勞點什麼最虧？「它」有錢人才吃 眾招了：10年沒點
麥當勞憑藉獨特的薯條風味，加上時不時會推出復刻產品以及新品，深受台灣民眾喜愛。不過，由於是速食店，店面販售食物總是會有讓人感到「CP值相對沒有那麼高」的食物。近日，就有網友討論「麥當勞點什麼最虧？」貼文引發熱烈討論。
原PO在PTT貼文指出「今天去麥當勞換抽到的商品券，就順便點了一個炸雞腿排套餐，按了配餐中薯可樂，也沒有加點什麼，結果結帳一看傻眼.....這樣要175元喔？我還以為是120元，還要不要讓人活啊，這過幾年是要賣到300元嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「麥脆雞CP值超級低，根本有錢人在吃的」、「麥脆雞一塊60真的超貴」、「一塊炸雞60，真的漲很快」、「雞排一片70~80元！麥脆雞賣到60真的算貴了」、「很久之前就超貴了，前常客不吃好久了」、「已經貴超久了，49以上就再也沒吃過了」、「2塊炸雞120，真的是cp值爆低餐」、「大概有10年沒點過了，漢堡CP值比較高」。
綜合網友意見，多數人認為麥當勞的「麥脆雞套餐」CP值是最低的商品之一，由於175元的套餐價扣除配餐55元，等同於一塊麥脆雞的售價為60元，讓不少人沒辦法接受該價格，紛紛表示「還是乖乖吃1+1」、「還是吃漢堡套餐就好了，麥脆雞超奢侈」、「真的10幾年沒吃了，頂多買個薯條或者冰淇淋」。（編輯：張嘉哲）