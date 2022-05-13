只是隔離10天！她一見「媽媽牌關懷箱」愣住：以為坐月子
本土疫情爆增，也讓許多臨時被通知隔離的民眾，根本無法提前準備，只能寄望親友們送來的物資度日。不過，有位女網友就分享，媽媽送來的豐盛物資，讓大眾超級羨慕，直呼「這是在坐月子吧！」
臉書社團「爆廢公社」，有位女網友PO文分享，「媽我只是隔離十天而已…有一種愛是媽媽怕你餓」。沒想到媽媽竟然搬來超多食物，不僅有鮭魚、牛肉、麵包、蔬果等主食，就連飲料、雞塊、點心、濕紙巾等等，就像一座小型好市多般應有盡有。此外，還有桌上已經煮好的豐盛大餐，光是白斬雞和那一大鍋的滷肉，用看的就有飽足感。
讓許多網友看完後直呼「會胖」、「有媽的孩子像個寶」、「媽媽收到的訊息是坐月子吧？」「這個是炫耀文，媽媽滿滿的愛，真羨慕你」、「10天多10公斤的概念」、「再多隔一輪，可以開線上生鮮雜貨店了」、「我家也都是食物跟水果，10天爆肥2.5公斤」、「好市多整個搬回家」、「比過年還豐盛」。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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