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只是隔離10天！她一見「媽媽牌關懷箱」愣住：以為坐月子

▲有女網友分享，媽媽送過來的豐盛物資，讓網友直呼「根本坐月子」。（圖／爆廢公社）
▲有女網友分享，媽媽送過來的豐盛物資，讓網友直呼「根本坐月子」。（圖／爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-05-13 10:14:58

本土疫情爆增，也讓許多臨時被通知隔離的民眾，根本無法提前準備，只能寄望親友們送來的物資度日。不過，有位女網友就分享，媽媽送來的豐盛物資，讓大眾超級羨慕，直呼「這是在坐月子吧！」

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臉書社團「爆廢公社」，有位女網友PO文分享，「媽我只是隔離十天而已…有一種愛是媽媽怕你餓」。沒想到媽媽竟然搬來超多食物，不僅有鮭魚、牛肉、麵包、蔬果等主食，就連飲料、雞塊、點心、濕紙巾等等，就像一座小型好市多般應有盡有。此外，還有桌上已經煮好的豐盛大餐，光是白斬雞和那一大鍋的滷肉，用看的就有飽足感。

▲有女網友分享，媽媽送過來的豐盛物資，讓網友直呼「根本坐月子」。（圖／爆廢公社）
▲媽媽牌的隔離物資，讓不少人超級羨慕，直呼這比過年還要豐盛。（圖／爆廢公社）
讓許多網友看完後直呼「會胖」、「有媽的孩子像個寶」、「媽媽收到的訊息是坐月子吧？」「這個是炫耀文，媽媽滿滿的愛，真羨慕你」、「10天多10公斤的概念」、「再多隔一輪，可以開線上生鮮雜貨店了」、「我家也都是食物跟水果，10天爆肥2.5公斤」、「好市多整個搬回家」、「比過年還豐盛」。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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