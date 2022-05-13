台灣汽水「唯一清流」是它！猛撐35年被讚爆：比泡麵更強
台灣除了手搖店興盛外，在超商、超市的飲品種類也非常多元，包含汽水類、茶類等等豐富選擇，而隨著產品研發越趨多元，飲品的競爭也相當激烈。近日，就有網友分享自己去逛超市時，意外發現一款台灣汽水上架販售，讓她直呼懷念，貼文引發廣大迴響，不少人大讚「那真是童年的味道」、「唯一清流，都沒漲過價」。
原PO在PTT貼文指出「跟老公去逛全聯的時候，竟然看到冰淇淋汽水欸， 講真的市面上那麼多汽水都各有擁護者，冰淇淋汽水為啥沒辦法佔有一席之地啊？其他的汽水我覺得根本也都很甜啊，有些牌子也是很少人在喝，為何冰淇淋汽水就比較偏門呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「冰淇淋汽水真的讚，但是要藍色那罐才是經典」、「反正就因廠商鋪貨比較少吧！都柑仔店才有」、「一定要水藍色寶特瓶才是正宗的」、「金蜜蜂的才是最經典，撐到現在一瓶還是10元，真的是唯一清流」、「金車也有出冰淇淋汽水，但他最有名的是沙士吧」、「認真說冰淇淋汽水是最甜的，但確實最便宜」、「化學味比較重吧，偶爾還是會買一罐來喝」。
事實上，網友所指「藍色那罐才是經典」意指「金蜜蜂冰淇淋汽水」，該瓶裝汽水從民國85年問世之後至今都能看見其蹤影，其最大特色在於一瓶只要價10塊錢，且如果是網路上購買，換算下來一瓶約莫8.5元，在現今物價齊漲的時代，該汽水依舊撐住沒有漲價，難怪被網友譽為「台灣唯一清流汽水」、「價格撐得比泡麵還更久都沒漲，超強」。（編輯：張嘉哲）