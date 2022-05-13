COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台灣汽水「唯一清流」是它！猛撐35年被讚爆：比泡麵更強

▲台灣汽水選擇品牌眾多，每一種都有其擁護者。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲台灣汽水選擇品牌眾多，每一種都有其擁護者。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-13 09:56:57

台灣除了手搖店興盛外，在超商、超市的飲品種類也非常多元，包含汽水類、茶類等等豐富選擇，而隨著產品研發越趨多元，飲品的競爭也相當激烈。近日，就有網友分享自己去逛超市時，意外發現一款台灣汽水上架販售，讓她直呼懷念，貼文引發廣大迴響，不少人大讚「那真是童年的味道」、「唯一清流，都沒漲過價」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「跟老公去逛全聯的時候，竟然看到冰淇淋汽水欸， 講真的市面上那麼多汽水都各有擁護者，冰淇淋汽水為啥沒辦法佔有一席之地啊？其他的汽水我覺得根本也都很甜啊，有些牌子也是很少人在喝，為何冰淇淋汽水就比較偏門呢？」

▲汽水（圖/記者張嘉哲攝）
▲網友分享自己去逛超市時，發現有販售其「冰淇淋汽水」，好奇為何這種口味的汽水一直紅不了。（示意圖/記者張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛回應「冰淇淋汽水真的讚，但是要藍色那罐才是經典」、「反正就因廠商鋪貨比較少吧！都柑仔店才有」、「一定要水藍色寶特瓶才是正宗的」、「金蜜蜂的才是最經典，撐到現在一瓶還是10元，真的是唯一清流」、「金車也有出冰淇淋汽水，但他最有名的是沙士吧」、「認真說冰淇淋汽水是最甜的，但確實最便宜」、「化學味比較重吧，偶爾還是會買一罐來喝」。

事實上，網友所指「藍色那罐才是經典」意指「金蜜蜂冰淇淋汽水」，該瓶裝汽水從民國85年問世之後至今都能看見其蹤影，其最大特色在於一瓶只要價10塊錢，且如果是網路上購買，換算下來一瓶約莫8.5元，在現今物價齊漲的時代，該汽水依舊撐住沒有漲價，難怪被網友譽為「台灣唯一清流汽水」、「價格撐得比泡麵還更久都沒漲，超強」。（編輯：張嘉哲）

▲
▲金蜜蜂的冰淇淋汽水一瓶售價10元，至今都沒漲價，被網友譽為「汽水唯一清流」。（圖/爆廢公社）

台灣「隱藏汽水一哥」挖出！9年前夯爆全台　眾低調喝爆

好市多汽水機藏「潛規則」！阿伯7秒破解賺翻　會員認了

台灣「最強汽水」消失？他連跑3家找嘸　眾哭：不能沒有

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀