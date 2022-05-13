全家微波便當選誰？老饕推「2低調神品」必吃：瘋狂回購
便利商店美食多樣化，不論是點心、水果、便當都有相當多選擇，近日，就有網友好奇發問，全家「飯類」便當最推薦哪一品項？對此，不少網友紛紛推薦「山之釜飯」是自己心中的第一名。
據網友於《PTT》發起討論，詢問大家最推薦哪款全家飯類便當？並且也分享幾款自己的食後心得，「鐵板滑蛋炸豬排丼，還不錯吃，但吃過幾次後就沒動力了」、「山之釜飯or麥飯，看名字就不太想吃」、「山之釜飯or麥飯,看名字就不太想吃」。
不少網友紛紛推薦，全家與大戶屋聯名商品「山の釜飯」，「傻傻的，就那個釜飯好吃」、「釜飯很好吃耶」、「釜飯最好吃！之前鼎泰豐的紅咖哩我也愛」、「釜飯目前吃到全家最好吃的，已回購3次了，問題在份量有點少」、「也覺得釜飯全家最好吃，但偏貴，最近也沒看到了」。但網友提醒，近期越來越少見到該品項，全家也標註該商品「數量有限，售完為止」，想嘗鮮的民眾恐怕要找一找了！
除此之外，不少網友也推薦「蒜香炙燒豚」，「一堆人推蒜香炙燒豚昨天好奇去買，真的cp高又好吃」、「蒜香炙燒豚飯+1」、「原來大家也蠻喜歡炙燒豚飯耶（握手 ）」、「蒜香炙燒豚&滑蛋牛肉，飯類主要吃這兩種」。（編輯：鍾怡婷）