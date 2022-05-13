獨／天選之人防疫包！男一拆「桃園心機」降臨　真相愣爆

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不過，除此之外，詹先生還表示「最厲害的是這個！LINE TV VIP 14天免費體驗序號」他驚喜地說「現在輕症居家照護隔離是7+7天，剛好就是14天，沒想到桃園市政府竟然有這種小心機，就是要提供給我們這些確診病患在家可以好好追劇，不會到處亂跑，真的是很用心呢！」
仔細一看，詹先生提供的照片中，在箱子一打開時，除了滿滿的防疫物資外，確實有一張「LINE TV VIP 14天免費體驗序號」躺在溫度計盒子上，且不僅該序號卡看起來就像新的一樣，背後的序號輸入LINE TV官網之後，發現還真的可免費使用，讓詹先生又驚又喜。
而《NOWnews》記者實際致電至中壢區公所詢問，清楚解釋其「LINE TV VIP 14天免費體驗序號」來由後，結果中壢區公所經過一番調查回電記者表示「我們防疫包確實內容物會有所不同，但這個卡我們沒有放耶？他可能比較幸運？」此話一出，現場電話兩端氣氛瞬間凍結，隨即回報詹先生詢問結果後，詹先生也大笑表示「那會不會是區公所員工自己買來要看掉進去的啦？天選之人防疫包是我嗎？被官方認證幸運的確診者耶！」而該張VIP體驗卡到底從何而來，連區公所都無法解釋，令人哭笑不得。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。