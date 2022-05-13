收通知「訂錯3間房」要扣款！她1句神回覆 嚇跑詐騙集團
詐騙手法不斷更新，若民眾接到通知要求「操作ATM」可要立刻提高警覺，否則一不小心恐受騙上當。就有一名女子接到詐騙集團電話，對方謊稱「不小心訂到3間房，沒辦法取消，會直接扣款」，不料，女子開心回覆1句，立刻讓詐騙集團秒掛電話，機智的回答受到網友讚賞。
根據原PO於《好想住飯店 好康.踩雷不藏私》臉書社團分享，自己接到詐騙電話宣稱，「因為我們飯店的錯誤，不小心幫您訂到今天入住的三間房，沒辦法取消，可能會直接扣款」，而原PO立刻機警察覺為詐騙，逗趣回覆「太感謝你了！我剛好一直想訂訂不到，我現在立刻過去」，說完對方立刻掛斷電話，讓她無奈表示「真的都不給人家機會聊天欸，歸缸欸」。
女子機智的反應，讓網友全笑翻，「喜歡跟詐騙集團聊天」、「我今天也接到說是XX川湯客服，說我訂到團購價需要訂10次房，我問能選日期嗎？就被掛電話了」、「好爽的回答喔，讚」、「我之前接到詐騙，說重複訂了100件內褲！！我說『我一次都穿五件，不用幫我取消』，她罵我神經病」、「我也有接到！我那時是認真考慮，是不是划算～ 結果對方也是掛我電話」。
建議民眾，遇到無法分辨的電話、簡訊內容，可撥打反詐騙諮詢專線165。
反詐騙標語：
一：詐騙手法日益新，你我務必要小心！
二：詐騙知識不可少，多方求證保荷包！
三：陌生電話不牢靠，反覆查詢很重要！
四：反詐資訊不能少，一旦受騙錢難保！
五：網路購物要小心，低價商品莫貪心！
六：千騙、萬騙、就是不離ATM！（編輯：鍾怡婷）