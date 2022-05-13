上Joeman對決大翻車！反骨雙胞胎姐妹爆紅 IG辣腿照瘋傳
知名YouTuber「Joeman」經常拍攝多元題材吸引觀眾，其中，主打平價與奢華的的系列單元「Joe是要對決」，往往推出之後也是掀起不少討論。近日，該系列推出最新一集，主題為「平價剪髮vs奢華剪髮」，節目找來反骨男孩新生代雙胞胎成員「軒姐宸妹」，結果該集節目後半段大翻車，妹妹艾宸因不喜歡奢華剪髮的造型甚至當場落淚，近幾日引發觀眾熱議，不少網友紛紛從該影片才注意到這對雙胞胎姊妹。
回顧影片當時狀況，當姊姊艾軒進行完平價剪髮挑戰之後，換到妹妹艾宸這組時，請到的是一位名為Andy的設計師，美髮資歷超過37年，且是多位巨星的御用設計師，光是給他剪一次頭髮就要價6300元，讓來賓紀卜心及Joeman也露出驚訝的表情，隨後Andy老師開始設計髮型，等到成果出爐之後，Andy老師也開始細講其造型概念，包括做出層次讓頭型更顯現出來，看起來比較時尚等等，但看似非常正常的鏡頭下，卻被網友抓包此時妹妹「艾宸」的表情相當不對勁，甚至有哭過的痕跡。
事後，妹妹艾宸也在Joeman影片底下留言致歉，透露是自己不夠敬業，才會讓當下的情緒表現出來，因為當時剪出來不是自己想要的樣子就哭了，因此也影響了錄影過程，真的對於Joeman哥哥非常不好意思」並表示結束拍片後，也被老闆酷炫叫回工作室嚴正訓斥，盼大家能夠再給她們一些機會。
而隨著話題度升高，Dcard論壇上討論該對雙胞胎姊妹的文章一瞬間多出不少，且留言數甚至飆破500則，不少網友紛紛回應「真的是看Joeman的影片才知道他們」、「我是反骨粉，連我都不知道她們耶！好特別」、「到底從何時加入反骨啊，怎麼無聲無息，突然就冒出來了」、「這兩姐妹真的是靠顏值的，口條還要加油」、「剛剛看才17歲啊....真的太稚嫩了」、「比較想知道酷炫這麼老江湖，怎麼會簽這麼年輕的妹妹」。
而也有網友找到雙胞胎姊妹蔡艾軒、蔡艾宸的IG，兩人追蹤者都突破10萬人，人氣相當高，除了分享日常生活之外，兩姐妹也時常一同拍攝照片，甚至有若隱若現的辣腿照，讓不少粉絲直呼是「仙女下凡」！最近也因應頻道日漸上軌道，誠徵頻道企劃以及剪輯師，讓許多粉絲爭相報名，由於兩人正處於17歲青春期，對於許多處事還不夠圓融，不少網友也給予她們鼓勵「希望這次事件之後！兩位要更加成熟努力才行，加油！」、「感覺多訓練就可以了啦！影片再活潑一點，不要尷尬冷場，加油！」（編輯：張嘉哲）