煮雞湯最怕柴！行家「2妙招」喜得嫩雞肉：大餐廳都照做
結束一天的辛勞，若有碗熱騰騰的雞湯暖胃，那會是多麼幸福的事。就有位民眾購買土雞肉，嘗試自己烹煮雞湯，殊不知湯的味道尚達水平，可裡頭的主角雞肉卻柴到不行，於是發文詢問煮雞湯的撇步，熱心網友見文分享兩種方式，表示大餐廳都會這樣做。
原PO在PTT發文，說明自己去超市購買了土雞肉，與薑、蒜、枸杞等配料一同放入鍋子燉煮，本以為自己的做法萬無一失，可真正嘗味道時，卻發現湯的鮮甜也達到水準，可裡頭的雞肉卻乾、柴、老、硬，於是詢問「到底雞湯要怎麼煮，肉才能軟嫩，有沒有八卦啊？」
內行人見文，提供了兩個方向給原PO，第一可從部位下手，挑選雞腿肉煮湯「放腿肉啊 我還沒吃過柴的雞腿」、「.....用壓力鍋煮啊..不然就是只用雞腿」；第二則為更專業、費錢的做法，特意購入兩隻雞，一隻專門燉湯、一隻專門用來吃肉「認真講，兩隻雞，一隻熬湯、一隻拿來吃，至少大餐廳都是這樣做」。
部分網友認為湯煮雞肉，口感柴非常正常「湯本來肉就很柴阿」、「吃肉不喝湯，喝湯不吃肉」，也有人提供其他作法「雞肉不要買冷凍的」、「買包滴雞精加水煮麵，肉從便利店真空雞胸肉弄熱就好，不用顧火不用熬」。（編輯：李惠婷）