超商取完貨「現場開箱」？背後用途曝 內行讚：好處很多
7-11、全家、萊爾富等超商，除了店內販售多樣化的食品和飲品，也提供各式生活服務，成為許多人每天必去的商家，對此有網友則分享，她發現許多人在至超商取貨後，都會「現場拆開包裹」，令她好奇這動作是否有特殊意義？貼文吸引不少客人和店員表達想法。
該網友在Dcard以「取貨後立刻在超商開包裹?」為題發文，提及自己最近到超商取貨時，都會看到很多人取貨後，會立刻到旁邊拆包裹，由於自己從未做過這類動作，因此原PO相當好奇，「是為什麼啊？想直接把包裝跟紙箱丟在超商嗎？有沒有超商店員或是其他人可以幫忙解答呢？」
貼文一出掀起熱議，許多網友紛紛回應「對！不想帶垃圾回家，有夠討厭紙箱整個塞爆垃圾桶」、「包裝太大不方便載、不方便拿，常常買小東西結果大包裝」；其中也不少人提到「有些人會利用超商的監視器來證明是不是買到假貨，尤其是櫃檯」、「借助監視器設備開箱」、「感覺應該是因為有監視器，現場打開比較安全，特別是很明顯被詐騙的包裹、重量與外觀，也有被店員提醒過要不要直接開」。
此外，針對許多客人「不想丟垃圾」，也有店員留言說道「可以禮貌的請店員幫你丟，只要有禮貌店員一定都會幫忙丟紙箱」、「我們比較討厭完全沒告知就把紙箱留在門市或直接丟進垃圾桶的人」、「對於客人要美工刀直接開箱沒意見，但煩請各位拆完請給店員，店員在忙時告知一下放哪，真的很討厭客人拆完就丟在地上走人，或放在櫃檯視線死角」。（編輯：張志浩）