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5月下半「4生肖」財運旺！把握投資機會　財庫鈔票滿天飛

▲4生肖在接下來的後半月份，要好好把握時機，有機會獲得一筆財富。（圖／shutterstock）
▲4生肖在接下來的後半月份，要好好把握時機，有機會獲得一筆財富。（圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-05-13 17:26:20

五月即將迎來下半月份，接下來「4生肖」可要把握機會！根據命理專家小孟老師分享，這些生肖在下半月財運正旺，只要把握好投資的時機，就能為財庫裝進滿滿的鈔票。

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▲小孟老師分享，「4生肖」財運旺翻天。（示意圖／取自unsplash）
▲小孟老師分享，「4生肖」財運旺翻天。（示意圖／取自unsplash）
Top4：屬兔

屬兔會有幸運來相伴，因此努力是值得的。許多事都得親力親為，也得承擔很多壓力，但好在事情都能得到緩解，特別是在正財方面，因為事業辛苦不容易，兔子也有所體認，所以會很認份的把事努力做好，正所謂有付出就有代價，正財收獲滿滿，同時得到很多資源，好好運用商業頭腦，能為您的財庫裝進滿滿的財富。

Top3：屬雞 

屬雞的朋友，特別是靠口才賺錢的人，在賺錢方面，流利的口才更能好好發揮，頭腦想法更加靈光，詼諧的機智也贏得主管及客戶欣賞，獎金入袋量更加提升。

Top2：屬猴

屬猴的朋友們，有機會跟另一半共同理財，而一起創造財富，或因另一半的緣故，獲得額外的財富；若是與他人有合作投資的，獲得收益的機會大增。

Top1：屬豬

屬豬的朋友在投資方面有出現很多的想法，投機的念頭也會增加，只要有付出行動的，賺得財富的可能性也大增，也更容易解套。隨著好運的增加，也許收入會跟著增加，但要記得，好運來得快，去得也快，要懂得珍惜身邊的一切。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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