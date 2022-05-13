蝦皮點開「隱藏服務」爽賺沒騙人！他嗨抱走：是神選之人
隨著網路科技發達，大眾開始習慣線上訂購商品，近年來「蝦皮購物」逐漸成為電商霸主，甚至還開始積極拓展蝦皮店到店服務，成為不少人愛用的平台之一。對此，就有網友意外得到蝦皮APP的隱藏服務，而引來其他會員驚呼「神選之人！」
原PO於臉書社團《爆廢公社》上開心分享，表示自己第一次在蝦皮APP上抽中免運券，隨即曬出截圖畫面證明，從畫面中可見，上頭寫道「免運寶箱」4字，以及「抽$99免運券」和「今日中獎機率加倍」等字句。
值得注意的是，原PO點開寶箱後，就跳出「恭喜獲得$99免運券」的提醒，讓他忍不住驚呼「終於第一次抽到了免運券了，剛好有一個一百多塊的東西可以結帳了」。
貼文一出，隨即引起不少會員驚訝留言，「神選之人，這東西比發票兩百塊還難中」、「第一次看到中的，看了超多人都說沒中過」、、「買了幾十萬從沒抽到過」、「抽到都要覺得是騙人的」、「哇塞～我都以為這個只是練復健的按鈕」、「全站吧？這張；但也有內行指出「每周三都有免運的，不用抽」、「我銀蝦就有三張免運卷，早已不抽這個，之前每天抽一次都沒中過」。
據了解，蝦皮有多款福利遊戲，其中「免運寶箱」活動，會員只要點選寶箱即可抽獎，每日皆有一次免費抽獎機會，而獎項包括$299免運券、$99免運券、$0免運券等。（編輯：陳雅雲）