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妻狂喊沒錢花！他報稅見「10幾張股票」驚：利息高過年收

▲一名網友近日報稅時，意外發現常抱怨收入不夠、生活困難的老婆，竟買了10幾家股票。（示意圖／取自pixabay）
▲一名網友近日報稅時，意外發現常抱怨收入不夠、生活困難的老婆，竟買了10幾家股票。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-13 18:41:05

5月報稅季來到，不少民眾都開始使用網路、手機陸續報稅，不過卻有一名男網友分享，自己每個月都會將薪水交給老婆管，且對方還長抱怨收入不夠、生活壓力很大，怎料近日報稅時，卻意外發現老婆竟然買了10幾家股票，甚至光是「利息」就超出老婆的年收入，讓他不知所措。

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原PO在Dcard發文表示，跟老婆結婚10幾年來，都是自己在網路報稅，且薪水都交給老婆管，但付完房貸和每月固定開銷，原PO個人的收入仍入不敷出， 他也透露「老婆有在工作但收入不穩定且很微薄，對家庭開銷幫助不太夠，導致老婆壓力非常大時常跑醫院」。

原PO接著說道「2年前跟老婆討論各管各的收入，但所有家庭開銷我要一肩扛起，看老婆這麼辛苦也不忍心，所以經濟壓力就我一人來扛，但老婆仍時常抱怨收入不夠，雖然我手邊也時常很囧迫，但也不忍心跟她開口調頭寸，就自己想辦法周轉，去年報稅時，其實就發現老婆有買1-2家股票，但沒多想」。

▲鄉民靠著股票一年最多賺了235萬。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO透露，老婆已經買了10幾家股票，且光股票利息就有她1年的收入。（示意圖／翻攝pixabay）
怎料，原PO今年報稅時，突然發現老婆已經買了10幾家股票，且光股票利息就有她1年的收入，「股標金額依今天的股票價格來算，絕對超過老婆收入的幾10倍」，當下原PO相當錯愕，不僅不知道老婆哪來的錢買股票，也不知道該如何開口和她討論這件事，原因在於老婆曾對他說「外面欠親朋好友的錢都還不完」。

貼文一出引發熱議，網友留言「我覺得夫妻之間錢各管各的可以，但這樣騙不行吧」、「直接問啊！買股票怎麼了嗎」、「可以自然的把報稅發現的當聊天來開啟話題」、「不早點攤開講，可能會越來越嚴重」；此外，也有人認為「說不定是家人用他名字買的呢」、「搞不好是人頭或負債買的，不一定是好事」。（編輯：張志浩）

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