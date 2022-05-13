妻狂喊沒錢花！他報稅見「10幾張股票」驚：利息高過年收

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原PO接著說道「2年前跟老婆討論各管各的收入，但所有家庭開銷我要一肩扛起，看老婆這麼辛苦也不忍心，所以經濟壓力就我一人來扛，但老婆仍時常抱怨收入不夠，雖然我手邊也時常很囧迫，但也不忍心跟她開口調頭寸，就自己想辦法周轉，去年報稅時，其實就發現老婆有買1-2家股票，但沒多想」。
怎料，原PO今年報稅時，突然發現老婆已經買了10幾家股票，且光股票利息就有她1年的收入，「股標金額依今天的股票價格來算，絕對超過老婆收入的幾10倍」，當下原PO相當錯愕，不僅不知道老婆哪來的錢買股票，也不知道該如何開口和她討論這件事，原因在於老婆曾對他說「外面欠親朋好友的錢都還不完」。
貼文一出引發熱議，網友留言「我覺得夫妻之間錢各管各的可以，但這樣騙不行吧」、「直接問啊！買股票怎麼了嗎」、「可以自然的把報稅發現的當聊天來開啟話題」、「不早點攤開講，可能會越來越嚴重」；此外，也有人認為「說不定是家人用他名字買的呢」、「搞不好是人頭或負債買的，不一定是好事」。（編輯：張志浩）
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