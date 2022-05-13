外送員通知餐點到達！她見「驚恐畫面」卻怕了：該開門嗎
外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作和賺外快的機會，不過有網友分享，使用無接觸送餐時，一名外送員傳訊息表示已經將餐點放置家門口，怎料原PO仔細一看餐點位置後，卻猶豫是否該出門取餐，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，這是他在社團的第一次發文，原因是要獻給辛苦的外送員，「但大哥你可以跟我解釋一下如何可以拿到我的餐又不掉到地上嗎？」隨後並附上一張截圖，圖中可見，該外送員是將餐點直接掛在原PO家的門把上，但此門把的設計，若從屋內開門，外頭餐點就會掉落地面。
對此原PO無奈表示，自己使用的是無接觸配送，外送員傳完訊息後就直接走人，叫也叫不回來，而還躺在床上的她，也頓時不知道該不該出去取餐。
貼文曝光後，網友們紛紛留言「看來從窗戶爬出去了」、「這就是考驗速度的時候了」、「好好笑，這外送員有點兩光喔」、「快出門！感覺它很快就會滑下來」、「只好再叫一次外送」；也有人建議「家裡是這種門把，外面可以掛個鉤子」、「建議門旁邊可以放一個小桌子喔」、「放個食物籃，很多問題都解決了」。
此外，貼文也有不少人提及，「就有一些毛多客人覺得放在地上會不舒服，但其實包那麼嚴實是不會怎樣，外送真難為」、「有時候外送員不是不會判斷情況，單純就是放地上怕被客訴不衛生」、「可能跑外送放地上被負評太多次，有陰影了，別怪他」。（編輯：張志浩）