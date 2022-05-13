蝦皮忘取貨出事了？賣家傳「警告訊息」討錢 眾一看笑噴
蝦皮是許多人熱愛的購物平台，而在網路的消費模式也帶給人們極大的方便，不只省去到實體店面的過程，平台上有五花八門的商品更是一大特點，不過近日有網友卻分享，妹妹有次因為購物後忘記取貨，竟然收到賣家的「威脅訊息」，因而擔心會衍生麻煩，貼文引發熱議。
一名網友在Dcard發文提及，日前因自己的妹妹在蝦皮上面下單，不過在商品送達門市後，卻因為上課太忙忘記取貨，怎料幾天後，賣家竟然傳來簡訊，內容為「超商寄出後未取貨，您已觸犯民法第184法，請賠償我們運費損失100，請在在3日內完成賠償，逾期未賠償者我們會法律追訴，可判3年以下有期徒刑，罰款5000」，讓原PO擔心妹妹會受懲處。
不過貼文一出，網友們紛紛打臉賣家，直言「不用理他，截圖給蝦皮客服」、「這肯定是詐騙啊，184條才不是這樣用的」、「好好笑的訊息內容，到底在講什麼」、「賣家還要當法官喔笑死」、「在司法機關工作，看到這封簡訊好想幫他潤飾一下文字」；不過除了譴責賣家訊息，也有許多人認為「不管怎樣沒取貨真的很不行」、「賣家這行為不可取，但建議下單了！就是要取貨」、「雖然說不違法，但不取貨真是不好的行為」。
此外，根據蝦皮官網資料顯示，若買家拒收或未取貨時，「商品將退回賣家寄件門市，不另外收取費用。請賣家留意貨態與相關通知，退回寄件門市七日內攜帶證件前往取貨取回商品」。（編輯：張志浩）